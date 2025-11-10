¿Apoya a la selección peruana? Campeón del Mundo con Alemania posó con la blanquirroja

Reconocido exfutbolista en todo el planeta y que tuvo la dicha de ganar una Copa del Mundo de la FIFA con Alemania impactó a todos los hinchas peruanos en las últimas horas se filtró una imagen suya con una camiseta blanca con franja roja, por lo que muchos la vincularon con la selección Bicolor. ¿Apoyará a Perú? Acá te contamos.

Este martes, las redes sociales estallaron cuando Mats Hummels, quien fuera defensa de la 'Mannschaft' por muchos años y que se coronó campeón del Mundial Brasil 2014 siendo titular como zaguero central, subió una fotografía en sus historias de Instagram apareciendo de espaldas y usando una camiseta blanquirroja.

Mats Hummels subió en sus historias de Instagram una foto utilizando una camiseta blanquirroja. Foto: Instagram - Mats Hummels

Unas horas después de que el jugador de 36 años, recientemente retirado del fútbol, los aficionados peruanos comenzaron a invadir la red social X (antes llamado Twitter) para celebrar a viva voz que el polo que tenía puesto el alemán era uno retro de la selección incaica, más precisamente el que usaron en el Mundial Argentina 1978.

La razón por la cual muchos seguidores vincularon esa camiseta con una de Perú es debido a que el número que aparece en la espalda es muy similar a los que estampó la marca Adidas para dicha justa mundialista. Además, mencionaron que estaba usando el '10' que se puso la leyenda del combinado Bicolor, Teófilo Cubillas.

Hinchas peruanos mencionaron que Mats Hummels utilizó la camiseta de la selección peruana del Mundial 1978. Foto: X - Fanáticos del Fútbol

¿Mats Hummels subió una foto con la camiseta vintage de la selección peruana?

Aunque el polo con el que apareció Hummels en su historia de Instagram tiene algunas similitudes con la que usó la selección peruana en la Copa del Mundo de Argentina hace 47 años, es preciso señalar que no es confirmado que sea el mismo ya que también podría ser una que utilizó River Plate en el pasado, pues también tiene diseños con una franja roja en diagonal.

Mats Hummels jugó con un peruano en su carrera

Como un dato relevante, Mats Hummels solo tuvo como compañero a un futbolista peruano en su carrera. Estamos hablando de Claudio Pizarro, con quien compartió el plantel 2006-07 de Bayern Múnich y disputaron juntos un encuentro en mayo del 2007, cuando golearon 5-2 a Mainz 05 por la Bundesliga de aquella temporada.