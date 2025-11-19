Barreto dejó potente mensaje tras derrota de la selección peruana ante Chile: "Un equipo..."

La selección peruana sufrió un duro golpe al sumar una nueva derrota por 2-1 ante Chile, con la que despidió el 2025. Aunque arrancó con buen ritmo, con el paso de los minutos el combinado nacional fue perdiendo intensidad y acabó cediendo una remontada. Tras el pitazo final en Sochi, el técnico interino de la ‘Bicolor’, Manuel Barreto, se pronunció sobre este nuevo tropiezo.

Manuel Barreto opinó tras la derrota ante Chile

Las críticas hacia el combinado nacional no tardaron en aparecer, pues pese a adelantarse en el marcador, volvió a mostrar muy poco en el campo y terminó siendo superado por una selección chilena que jugó casi todo el encuentro con un hombre menos.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Barreto no ocultó su frustración por el resultado, especialmente por el esfuerzo realizado por sus dirigidos. En ese sentido, dejó claro que esta derrota no cambia el aprecio que tiene por el plantel.

Perú padeció ante Chile y terminó sufriendo una nueva remontada. Pedro Gallese evitó una goleada. Foto: Selección Peruana

"El dolor era sobre todo porque no lo merecieron, pero no cambia absolutamente el orgullo que siento de estar con ellos (el plantel) y cómo se han entregado. De cómo, con tan pocos entrenamientos, han logrado mostrar lo que han mostrado", expresó.

Manuel Barreto opinó sobre el futuro de la selección peruana

Asimismo, el estratega interino intentó calmar las críticas señalando que se trata de un equipo joven y en pleno proceso de renovación. En ese sentido, recalcó que, aunque la derrota deja un sabor amargo, este grupo que vive un recambio generacional sigue dando pasos importantes para consolidarse de cara al futuro.

“Es un equipo nuevo y tienen personalidad. Promedia 24 años de edad y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano, en el sentido de que vi la identidad que necesitamos para competir. La sensación es amarga por el resultado, pero mucho orgullo por los chicos que han sembrado y dado un paso para adelante en un camino que les va a tocar recorrer en los próximos años”, sentenció.

Manuel Barreto dirigirá un nuevo amistoso

Pese a las críticas por su labor como entrenador, la Federación Peruana de Fútbol decidió ceder a Manuel Barreto para dirigir el amistoso que disputará en diciembre un combinado que representará a la selección peruana frente a Bolivia, según reveló el periodista Gustavo Peralta. Sin embargo, es importante precisar que este encuentro no es oficial y está siendo organizado por la SAFAP.