¡Oficial! Erick Noriega y Gremio afrontan severo problema tras drástica sanción de la FIFA

Gremio de Erick Noriega viene siendo noticia en las últimas horas luego de hacerse oficial la fuerte sanción que acaba de imponer la FIFA contra el elenco de Porto Alegre. Según se conoció, el 'Tricolor Inmortal' no podrá incorporar jugadores en las próximas tres ventanas de pases por una razón en especial.

Resulta que Gremio mantenía una deuda con River Plate de Uruguay por el pase de Matías Arezo, ya que el club 'charrúa' posee el 50 % de sus derechos; sin embargo, el equipo brasileño cedió al delantero a Peñarol sin entregar la parte correspondiente del monto del préstamo. Ante ello, el cuadro 'darzanero' decidió denunciar a Gremio ante la FIFA para reclamar el pago de aproximadamente 150.000 euros que le corresponde por la cesión del atacante uruguayo.

El castigo acaba de entrar en vigencia a partir de este martes, tal y como se pudo confirmar a través de la web oficial de la FIFA. De esta manera, el conjunto que dirige el técnico Mano Menezes está imposibilitado de fichar o inscribir futbolistas en tres ventanas de transferencias.

FIFA hizo oficial sanción contra Gremio de Erick Noriega

La postura de Gremio tras sanción de la FIFA por el caso Matías Arezo

De acuerdo a una información a la que tuvo acceso en exclusiva Globo Esporte de Brasil, Gremio indicó que se pondrán al día con River Plate, a fin de que la sanción pueda quedar sin efecto.

"El Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que está trabajando para saldar la deuda pendiente en los próximos días y que, por lo tanto, la medida anunciada por la FIFA no debería tener ningún efecto práctico. El club aclara que el pago adeudado a uno de sus jugadores se debe a una pérdida de ingresos reciente e inesperada y se trata de una situación puntual", se detalla en un comunicado del club.

Al respecto, también hay que precisar que el 'Tricolor Gaúcho' se encuentra atravesando problemas económicos, principalmente porque Alfa, uno de sus patrocinadores más importantes no está al día en sus pagos.