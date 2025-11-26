- Hoy:
¿Vuelve a la Liga 1? Pablo Sabbag, exdelantero de Alianza Lima, cerca de firmar por club campeón
¡Sorpresivo! Pablo Sabbag, recordado por su paso como delantero en Alianza Lima, ha despertado el interés de un importante equipo campeón. ¿Vuelve al Perú?
Pablo Sabbag fue uno de los jugadores que tuvo la dicha de defender la camiseta de Alianza Lima durante dos años en la Liga 1 (2023 y 2024). Sin embargo, para esta temporada terminó saliendo del equipo y salió rumbo al extranjero. Recientemente, se conoció que el atacante sirio ha despertado la atención de un club campeón.
Pablo Sabbag, exdelantero de Alianza Lima, cerca de firmar por club campeón
Pablo Sabbag ha tenido un gran rendimiento en las filas del Suwon FC, equipo de Corea del Sur, donde ha maravillado a los hinchas con sus grandes actuaciones, siendo el principal goleador del equipo con 17 goles. Por ello, ha despertado el interés en distintos equipos a nivel mundial.
En ese sentido, el periodista argentino Mariano Olsen reveló que el exdelantero de Alianza Lima ha generado gran interés en el Al Ahly, uno de los clubes más importantes de Egipto y que ha levantado 45 títulos en su liga, que ya ha consultado por las condiciones de su traspaso. Olsen también indicó que su club actual lo tazó en un millonaria cifra para poder desprenderse de él.
Pablo Sabbag, ex Alianza Lima, cerca de firmar con el Al Ahly de Egipto.
"Pablo Sabbag está en el radar de Al Ahly de Egipto, club más ganador de títulos internacionales después del Real Madrid. La ficha del delantero pertenece al Suwon FC de Corea del Sur que lo cotizó en 3 millones de dólares. La negociación se inició aún sin oferta formal", reveló el comunicador.
Pablo Sabbag y su paso por Alianza Lima
Sabbag llegó a las filas de Alianza Lima en 2023 en calidad de cedido por La Equidad de Colombia. Con los blanquiazules tuvo un gran rendimiento, aunque no deslumbró con grandes números, anotando solo 13 goles en los 42 partidos que jugó con el club. Pese a ello, es uno de los jugadores más queridos por los hinchas.
¿Cuál es el valor de mercado de Pablo Sabbag?
De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Pablo Sabbag está cotizado en 700 mil euros, un monto que ha mantenido a lo largo de 2025. No obstante, su máximo histórico fue de un millón de euros, cifra que consiguió con Alianza Lima en 2023.
Trayectoria de Pablo Sabbag
- Deportivo Cali (Colombia)
- Tondela (Portugal)
- CD La Equidad (Colombia)
- Estudiantes La Plata (Argentina)
- Newell's (Argentina)
- Alianza Lima (Perú)
- Suwon FC (Corea del Sur)
