Prensa brasileña dio rotunda opinión sobre André Carrillo tras partido de Corinthians: "No logró…"
André Carillo volvió a jugar con Corinthians ante Cruzeiro por la Copa de Brasil, aunque no tuvo su mejor desempeño, por lo que la prensa brasileña no dudó en apuntar contra el peruano.
André Carillo sumó una nueva titularidad con Corinthians por la vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil donde enfrentó a Cruzeiro. El 'Timao' llegaba con ventaja de un gol, pero fue sorprendido y terminó cayendo por 2-1 en la vuelta, llegando hasta los penales, donde terminaron imponiéndose. Tras ello, la prensa brasileña no dudó dejar una rotunda opinión sobre el rendimiento de la 'Culebra'.
Prensa brasileña dio rotunda opinión sobre André Carrillo tras partido de Corinthians
Una vez se dio el final del partido, el medio brasileño 'GeGlobo' analizó el partido de Corinthians e hicieron especial énfasis en el rendimiento de André Carrillo, quien inició de titular y no tuvo un buen primer tiempo, por lo que tuvo que ser sustituido en el descanso.
Tras ello, 'GeGlobo' no dudó en resaltar los defectos que tuvo la 'Culebra' en el partido y señaló que pese a su gran calidad pasó muchos apuros en el mediocampo, siendo superado en la defensa. Además, señalaron su falta de eficacia al momento de mantener la posesión, por lo que se fue sustituido.
Prensa de Brasil dejó rotunda calificación a André Carrillo tras partido con Corinthians.
"Aunque tiene la calidad técnica para jugar desde atrás, especialmente por la banda derecha con Matheuzinho, tuvo dificultades para recuperar la defensa y marcar en un mediocampo que no logró mantener la posesión ni presionar a los rivales. Fue sustituido al descanso", mencionó el citado medio.
André Carrillo jugará la final de la Copa de Brasil
Pese a que cayeron en la vuelta, el 'Timao' logró su pase a la gran final tras imponerse por 5-4 en los penales ante Cruzeiro. De esta forma, está a la espera al ganador de la serie entre Vasco da Gama y Fluminense para conocer a su próximo rival en esta instancia.
