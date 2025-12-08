Sporting Cristal avanza en el fichaje de importante delantero que es jugador libre: "Oferta"

La situación de Felipe Vizeu ha hecho que los propios hinchas empiecen a pedir alternativas de otras opciones que demuestren resultados que ayuden a crecer al club. En ese sentido, el nombre de un destacado delantero que juega en el fútbol colombiano ha empezado a sonar para convertirse en refuerzo de Sporting Cristal en el 2026.

Sporting Cristal es uno de los serios candidatos a estar entre los primeros lugares de la próxima temporada y por ello debe apurarse en saber cómo conformará su plantel para el siguiente año. Futbolista del Deportivo Cali habría recibido una primera oferta.

Sporting Cristal avanza en fichaje de delantero para el 2026

El torneo peruano en el 2026 promete ser uno de los más atractivos y Sporting Cristal no se quedará fuera de la lucha por ganar el título. En el cierre de la temporada y tras haber cometido la gran hazaña de eliminar a Alianza Lima, el equipo 'celeste' se vería beneficiado con el fichaje del delantero Andrey Estupiñán que jugó en el Deportivo Cali.

"Hay interés de Cristal por Andrey Estupiñán, delantero de Deportivo Cali. Jugó 39 partidos y marcó 11 goles este año. El cuadro cervecero ya habría hecho una oferta por él, pero esta sería baja. Vamos a ver si avanza", señaló Mauricio Loret de Mola en el programa 'Mano a mano'.

(Video: Denganche)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal juega el miércoles 10 de diciembre ante Cusco FC en el Estadio Nacional desde las 8:00 p.m. Luego, el partido de vuelta será en el recinto del Inca Garcilaso de la Vega para definir al dueño del cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores.