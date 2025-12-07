¡Duro golpe! Alianza Lima perdió millonaria suma tras perder ante Cristal y quedar como Perú 4

Alianza Lima recibió uno de los golpes más duros de la temporada tras caer en la tanda de penales frente a Sporting Cristal, quedando sin opciones de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con esta derrota, los blanquiazules deberán disputar nuevamente la Fase 1 del torneo continental al quedar como Perú 4, perdiendo además la posibilidad de asegurar una suma millonaria.

El conjunto 'íntimo' había realizado un partido sólido en Matute, llegando a ponerse 3-1 arriba en el marcador. Sin embargo, una brillante actuación de Martín Távara permitió a Sporting Cristal igualar la serie y llevar el encuentro a los penales, donde Alianza cayó tras el error de Sergio Peña desde los doce pasos.

Alianza Lima perdió millonaria suma por quedar como Perú 4

Con esta eliminación, el cuadro victoriano dejó escapar un importante ingreso económico. Según informó la Conmebol, si Alianza Lima hubiera avanzado en su camino hacia el cupo Perú 2, pudo haber recibido 1 millón de dólares por cada partido de local disputado en la fase de grupos.

Esto significa que, solo por participar en dicha instancia, los blanquiazules hubieran asegurado 3 millones de dólares. A ello se suman los 330 mil dólares adicionales por cada partido ganado en la fase de grupos, otro incentivo económico que el club también dejó pasar.}

Alianza Lima no pudo ante Sporting Cristal y será Perú 4 en la Copa Libertadores. Foto: Carlos Félix/URPI

Ahora, Alianza Lima está obligado a repetir la hazaña lograda este año para intentar acceder nuevamente a la etapa de grupos. Sin embargo, el panorama se complica aún más tras la reciente y abrupta salida de Néstor Gorosito, dejando al equipo sin su principal cabeza técnica.

Alianza Lima perdió fichajes por ser Perú 4

No obstante, esto no sería todo, pues según reveló 'Mr. Peet', la directiva de Alianza Lima venía conversando con algunos jugadores de renombre para reforzar su equipo para la siguiente temporada. Sin embargo, tras no clasificar a la fase de grupos ya no podrán efectuarlos.

"Me dicen que hay jugadores que ya estaban muy avanzados de mercados importantes, y que al no clasificar a fase de grupos de manera directa, esto no se daría", reveló el citado comunicador.