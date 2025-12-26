0

Gonzalo Núñez explota con su compañero de set por posible fichaje de Universitario: "Que mie..."

El periodista Gonzalo Núñez perdió los papeles en plena transmisión y protagonizar un tenso cruce con su compañero luego de cuestionar un posible fichaje de Universitario.

Angel Curo
Universitario de Deportes alista sus fichajes para buscar el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores 2026. Los rumores por los refuerzos no solo ha generado expectativa en los hinchas, sino que también dejó un episodio inesperado luego de que el periodista Gonzalo Núñez sostuviera una acalorada discusión con su compañero de panel sobre uno de los posibles refuerzos cremas.

Durante una reciente edición del programa 'Exitosa Deportes', el periodista Óscar Paz cuestionó el interés de la directiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama, poniendo énfasis en su trayectoria y en sus bajos números.

Fue en ese momento cuando Gonzalo Núñez mostró su desacuerdo con su compañero y protagonizó un tenso intercambio. El comunicador se exaltó al recriminarle que opinara sin conocer el estilo de juego del futbolista, asegurando que hablaba de un jugador al que nunca había visto en acción. La discusión escaló rápidamente y Núñez terminó abandonando el set visiblemente molesto.

No has visto al jugador, no lo has visto, no conoces cómo juega. Entonces, qué mie*** comentas”, expresó el periodista, quien acto seguido perdió la compostura al tomar unos periódicos y arrojárselos a su compañero al rostro.

Video: Exitosa Deportes

Pese al tenso momento, el resto del panel optó por una reacción irónica, lejos de avivar la polémica, tomó la situación con humor, celebrando entre risas que, por primera vez, lograron que Gonzalo Núñez se retire del set en plena transmisión. Cabe señalar que, minutos después el reconocido periodista retornó al set y el programa continuó con normalidad.

Fichajes de Universitario para el 2026

Hasta el momento, Universitario de Deportes solo ha realizado dos incorporaciones para la siguiente temporada: el DT Javier Rabanal y Caín Fara. No obstante, se espera que en los próximos días anuncien a sus próximos fichajes, luego de sufrir algunas salidas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

