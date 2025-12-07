0
¡Oficial! Alianza Lima oficializó la salida de Néstor Gorosito
Perú vs Venezuela por la final del vóley de Juegos Bolivarianos

Alianza Lima tomó radical medida y decidió la salida de 3 jugadores: "No continuarán"

Tras la caída ante Sporting Cristal, Alianza Lima toma firmes medidas con su plantel y se anuncia que no seguirán tres futbolistas del primer equipo para el 2026.

Diego Medina
Alianza Lima decidió que tres jugadores no sigan en el prime equipo tras derrota ante Cristal.
Alianza Lima decidió que tres jugadores no sigan en el prime equipo tras derrota ante Cristal. | Foto: X Liga 1
Alianza Lima no pudo cumplir su objetivo de ser "Perú 2" tras perder en tanda de penales ante Sporting Cristal. Los blanquiazules no toleraron esta caída y decidieron oficializar la salida de Néstor Gorosito. Por si fuera poco, ahora se reveló que tres futbolistas no seguirán en el equipo 'íntimo' para impacto de los aficionados.

Néstor Gorosito no será más entrenador de Alianza Lima tras derrota en penales

Alianza Lima decidió salida de tres jugadores

Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima no tendrá en cuenta a Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos para el 2026. Cada uno de estos futbolistas culminan su contrato a fines del 2025, por lo que no se les renovará un vínculo para que permanezcan en la institución victoriana.

"Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos no continuarán en Alianza Lima.", informó el periodista Gerson Cuba.

Si bien se manejaba con anticipación las salidas de varios jugadores en el primer equipo de Alianza Lima, ahora estos tres son los primeros en confirmarse para asombro de la afición 'íntima'. A falta de la oficialización, estos futbolistas, quienes no tuvieron actividad ante Sporting Cristal, se despiden de La Victoria.

Alianza Lima

Alianza Lima no seguirá con Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos. Foto: Composición LÍBERO.

Alianza Lima confirmó salida oficial de Néstor Gorosito

En medio de la desazón por perder ante Sporting Cristal, Alianza Lima anunció oficialmente la salida de Néstor Gorosito al hacer efecto la cláusula de salida.

"Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión. Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este período con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos. En los próximos días, la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026", informó Alianza Lima.

Alianza Lima

Comunicado sobre la salida de Néstor Gorosito.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

