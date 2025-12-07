Alianza Lima tomó radical medida y decidió la salida de 3 jugadores: "No continuarán"

Alianza Lima no pudo cumplir su objetivo de ser "Perú 2" tras perder en tanda de penales ante Sporting Cristal. Los blanquiazules no toleraron esta caída y decidieron oficializar la salida de Néstor Gorosito. Por si fuera poco, ahora se reveló que tres futbolistas no seguirán en el equipo 'íntimo' para impacto de los aficionados.

Alianza Lima decidió salida de tres jugadores

Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima no tendrá en cuenta a Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos para el 2026. Cada uno de estos futbolistas culminan su contrato a fines del 2025, por lo que no se les renovará un vínculo para que permanezcan en la institución victoriana.

"Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos no continuarán en Alianza Lima.", informó el periodista Gerson Cuba.

Si bien se manejaba con anticipación las salidas de varios jugadores en el primer equipo de Alianza Lima, ahora estos tres son los primeros en confirmarse para asombro de la afición 'íntima'. A falta de la oficialización, estos futbolistas, quienes no tuvieron actividad ante Sporting Cristal, se despiden de La Victoria.

Alianza Lima no seguirá con Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos. Foto: Composición LÍBERO.

Alianza Lima confirmó salida oficial de Néstor Gorosito

En medio de la desazón por perder ante Sporting Cristal, Alianza Lima anunció oficialmente la salida de Néstor Gorosito al hacer efecto la cláusula de salida.

"Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión. Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este período con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos. En los próximos días, la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026", informó Alianza Lima.