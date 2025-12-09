0
Alianza Lima hizo oficial las salidas de Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique

¡Es oficial! Alianza Lima sorprendió anunciando la salida de 2 futbolistas extranjeros que llegaron esta temporada: Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini.

Francisco Esteves
Alianza Lima anunció sus primeras dos salidas.
Alianza Lima anunció sus primeras dos salidas. | Foto: Alianza Lima - X.
¡Atención! Luego del fracaso que significó la temporada 2025, al menos en la Liga 1, Alianza Lima tomó una fuerte decisión y anunció la salida de dos futbolistas extranjeros que llegaron esta temporada a Matute como estrellas. Ellos son Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini.

Alianza Lima jugará los playoffs.

PUEDES VER: ¿Por qué Alianza Lima aún disputará los playoffs del fútbol peruano este 2025?

Si bien el argentino se hizo muy querido por cierto sector de los hinchas, ya que lo dejaba todo dentro del terreno de juego, lamentablemente eso no alcanzó debido a que su rendimiento no fue el deseado por la administración blanquiazul, por lo que decidieron no renovarle el préstamo a Gimnasia La Plata.

Por su parte, quien sí parecía que se quedaba era el uruguayo, ya que su nivel dentro del campo había mejorado en las últimas fechas. Sin embargo, luego del altercado que tuvo con la hinchada tras la derrota ante Sporting Cristal los aficionados pidieron su salida. Finalmente, ninguno de los dos extranjeros continuarán en Alianza Lima.

"Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini culminan su etapa en Alianza Lima. Les deseamos éxito en sus próximos proyectos deportivos", precisó el club mediante su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes llamada Twitter. De esta forma, la historia de los dos en La Victoria llegó a su final y no de la mejor manera.

Alianza Lima

El post de despedida de Alianza Lima.

¿Qué extranjeros quedan en Alianza Lima?

Tras las salidas de Enrique y Ceppelini, únicamente quedan cuatro futbolistas que ocupan plaza de extranjero en Alianza Lima. Ellos son Guillermo Viscarra (Bolivia), Fernando Gaibor (Ecuador), Eryc Castillo (Ecuador) y Alan Cantero (Argentina).

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

