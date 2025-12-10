Alianza Lima y los tres delanteros internacionales que pretende para buscar el título en 2026

Alianza Lima cerró su participación en esta temporada con un gran sabor amargo tras quedarse sin ningún título y como Perú 4. Por ello, la directiva ya planifica la siguiente campaña con el objetivo de poder levantar el nivel y conquistar el título de la Liga 1 2026, así como hacer un gran papel en la Copa Libertadores. En ese sentido, se conoció que pretenden a tres destacados delanteros internacionales.

Alianza Lima y los tres delanteros internacionales que pretende para el 2026

Los blanquiazules saben que no pueden fallar en la elección del nuevo ‘9’ extranjero, más aún tras la salida de Hernán Barcos. Por eso, buscan variantes en el mercado y uno de los nombres que ya se conocen es el de Federico Girotti, delantero de Talleres. En esa línea, el periodista José Varela dio a conocer que otros atacantes figuran en la carpeta blanquiazul.

Durante una transmisión en su canal de YouTube, Varela indicó que Girotti no es la única alternativa. El club evalúa un total de tres opciones contando a Girotti: Se tratan de Maximiliano Romero y Facundo Batista, ambos con buenas actuaciones en ligas del extranjero.

Video: José Varela

"Además de Federico Girotti, hay dos nombres que han sido ofrecidos y están en el radar de Alianza Lima. El primero juega en O’Higgins de Chile, Maximiliano Romero, es un nombre que está en carpeta. Facundo Batista también ha sido un jugador ofrecido en Alianza Lima y está ahí en el tapete y podría elevarse. Son nombres que podrían activarse en cualquier momento", señaló el citado comunicador.

José Varela precisó que estos delanteros fueron acercados al club y actualmente se analiza el perfil de cada uno. Sin embargo, remarcó que aún no existe negociación formal, aunque las conversaciones podrían activarse más adelante.

Alianza Lima tiene en carpeta a Federico Girotti, Maximiliano Araujo y Facundo Batista para reforzar su delantera.

¿Quiénes son Maximiliano Romero y Facundo Batista, delanteros que interesan en Alianza Lima?

Maximiliano Romero es un delantero argentino de 26 años que actualmente juega en las filas de O'Higgins de Chile, club al que llegó a mediados de temporada y donde ha marcado 6 goles, además de aportar con 2 asistencias. Su mejor temporada fue en 2024, donde marcó 12 goles con la camiseta de Argentinos Jrs. Por todo ello, Romero posee un valor de mercado de 2 millones de euros.

Facundo Batista, por su parte, es un '9' uruguayo también de 26 años que tuvo un paso por Peñarol y actualmente milita en el conjunto de Atlético Nacional de Colombia, club donde has jugado 18 partidos, sumando 460 minutos en campo, anotando 4 goles. En cuanto a su valor de mercado, Batista está cotizado en 900 mil euros, según Transfermarkt.