Mr. Peet y su fuerte reacción tras ver a Hernán Barcos en FC Cajamarca: "Su futuro..."

El ex Alianza Lima, Hernán Barcos, se encuentra a un paso de ser jugador de FC Cajamarca, por lo que Mr. Peet no dudó en reaccionar en vivo.

Diego Medina
Mr. Peet se pronunció tras conocer que Hernán Barcos está cerca de FC Cajamarca.
Mr. Peet se pronunció tras conocer que Hernán Barcos está cerca de FC Cajamarca. | Foto: Latina | Difusión
Cuando se esperaba que Hernán Barcos tenía todo definido para seguir su carrera en el departamento de Lima con Sport Boys, el 'Pirata' dio una sorpresa impensada por aficionados al llegar a un acuerdo con FC Cajamarca. El exatacante de Alianza Lima fue visto en la mencionada provincia para ultimar detalles en cuanto al contrato. Ante este hecho, Mr. Peet no dudó en reaccionar durante su programa en vivo.

Hernán Barcos descartó a club histórico y está cerca de firmar por campeón peruano

El conocido periodista deportivo, Peter Arévalo, no calló al informar que Barcos cambiará de aires luego de no renovar con Alianza Lima al cierre de la temporada 2025. El atacante de 41 años desea seguir jugando fútbol en la Liga 1 y uno de los que ofreció mejor contrato fue FC Cajamarca.

A falta de oficialización, Mr. Peet contó en el programa "A Presión Radio" que todo está encaminado para que el 'Pirata' se mude a Cajamarca y afronte su último año deportivo con el elenco recién ascendido a Primera División del fútbol peruano. No quiso ahondar más en el tema hasta que el mismo elenco lo haga oficial en redes sociales.

"El siguiente capítulo a escribirse empezó en Cajamarca. Barcos se ha reunido con el dueño de FC Cajamarca. Su futuro puede estar en Cajamarca. Hay foto y video que lo recogen. Estaría descartado su llegada a Boys. Así que bueno…", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: A Presión Radio)

¿En qué clubes jugó Hernán Barcos?

Estos son los equipos por los que pasó Hernán Barcos a lo largo de su carrera:

  • Racing (Argentina)
  • Guaraní (Paraguay)
  • Olmedo (Ecuador)
  • Estrella Roja (Serbia)
  • Huracán (Argentina)
  • SH Shenhua (China)
  • SZ Ruby (China)
  • LDU Quito (Ecuador)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Gremio (Brasil)
  • TJ Teda (China)
  • Sporting Lisboa (Portugal)
  • Vélez (Argentina)
  • Cruzeiro (Brasil)
  • Atlético Nacional (Colombia)
  • Bashund. Kings (Bangladés)
  • Messina (Italia)
  • Alianza Lima (Perú)

Valor de mercado de Hernán Barcos

Según el portal "Transfermarkt", Hernán Barcos tiene un valor de mercado de 50 mil euros a sus 41 años de edad. Esto no se compara a su mejor versión en la temporada 2013, en el que registró una cifra de 4 millones de euros cuando defendía a Gremio y Sporting de Lisboa.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

