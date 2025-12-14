- Hoy:
Universitario tomó importante decisión con relación a su '9' para la temporada 2026
Universitario de Deportes busca un nuevo delantero para la Liga 1 2026 y Copa Libertadores. Revisa qué se conoce al respecto.
Pese a ser tricampeón de la Liga 1, Universitario de Deportes no quiere dormirse en sus laureles y por ello se está reforzando para luchar por el 'Tetra' y también en búsqueda de hacer historia en la Copa Libertadores. Por tal motivo, los merengues saben que necesitan a un '9' que compita con Álex Valera y recientemente se conoció nueva información al respecto.
Como sabemos, en los últimos años la 'U' no ha podido realizar buenas contrataciones en cuanto a la ofensiva, sobre todo luego de los fracasos que significaron tanto Diego Dorregaray como Diego Churín. En ese sentido, con el objetivo de no volver a cometer los mismos errores, ahora la administración viene evaluando a quén traerán para la siguiente campaña.
Es así como recientemente Líbero pudo conocer que Universitario de Deportes planea tener a su nuevo delantero antes del mes de enero, es decir que concretarán su llegada en las próximas dos semanas. De momento no hay un nombre fijo, pero se sabe que Abel Hernández y Agustín Álvarez han quedado totalmente descartados.
Sin embargo, el nombre que todavía sigue en carpeta es el de Gonzalo Mastriani, atacante uruguayo con paso por Botafogo y Athletico Paranense. Pese a que es alguien que interesa bastante a la 'U', es importante resaltar que por ahora no se han iniciado las respectivas negociaciones entre los merengues y el '9' dde 32 años.
Mastriani podría llegar a Universitario.
¿En qué clubes ha jugado Gonzalo Mastriani?
Estos son los clubes donde ha jugado Gonzalo Mastriani:
- Cerro
- Parma
- Crotone
- ND Gorica
- Ollanense
- Rentistas
- Tampico Madero
- Oaxaca
- Sud América
- Boston River
- Guayaquil City
- Barcelona SC
- América MG
- Athletico Paranaense
- Botafogo
