Hernán Barcos rompe su silencio y dio rotundo mensaje sobre su salida de Alianza Lima: "Fue..."

La temporada 2025 de Alianza Lima estuvo llena de emociones para sus hinchas, con buenos y malos momentos. Una de las que más causó revuelo fue la repentina salida de Hernán Barcos, pese a que el propio jugador manifestó su deseo de continuar luchando por los objetivos.

Y es que el ‘Pirata’ es uno de los futbolistas más importantes que llegó al club blanquiazul en los últimos años, convirtiéndose en uno de los referentes del plantel; sin embargo, su historia en La Victoria llegó a su fin para tristeza de sus seguidores y los aficionados. En ese contexto, el experimentado delantero se pronunció.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima?

Fue en una reciente entrevista para ‘TeleDeportes’ de Panamericana Televisión en la que Hernán Barcos contó algunos detalles de su alejamiento de Alianza Lima, entre ellos respondió sobre la dimensión que ha generado en la mitad del Perú: “Uno lo viene viviendo años, pero sí, la salida fue dura para todos y por ahí se muestra un poco más de cariño”.

(Video: Panamericana)

Asimismo, fue consultado respecto a su futuro tras su salida del cuadro blanquiazul, siendo el recién ascendido FC Cajamarca su posible destino. Al ‘Pirata’ le preguntaron si lo van a ver en dicha ciudad y no dudó en responder, dando un sincero calificativo para alegría de sus hinchas de ese lugar.

“Lindo, linda ciudad. No sé, todavía estoy viendo qué hacer, analizando algunas cosas y viendo lo mejor”, explicó. Cabe mencionar que los diferentes clubes de la Liga 1 ya comenzaron a moverse en el mercado de pases y el atacante argentino puede convertirse en una de las sorpresas.

