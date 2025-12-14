0
Hernán Barcos dedicó emotivo mensaje a futbolista que le dijo adiós a Alianza: "Gran profesional"

El exdelantero de Alianza Lima, Hernán Barcos sorprendió al dejarle un firme comentario a un jugador que acaba de despedirse de los íntimos a fin de temporada.

Solange Banchon
Hernán Barcos se despidió de jugador de Alianza Lima en redes sociales
Hernán Barcos se despidió de jugador de Alianza Lima en redes sociales | LIBERO
Terminó la temporada oficialmente para Alianza Lima luego de quedar lejos de la lucha por ser Perú 2 a la Copa Libertadores. Bajo ese contexto, el club viene anunciando la salida de algunos integrantes, mientras que otros deciden despedirse del elenco blanquiazul en sus redes sociales oficiales.

Flamante jale de Alianza Lima vendrá desde Trujillo para sorpresa de hinchas

PUEDES VER: Nuevo refuerzo de Alianza Lima vendrá desde Trujillo para firmar contrato hasta 2028: "Atacante"

Hernán Barcos dejó emotivo mensaje a futbolista de Alianza Lima

Ricardo Lagos, le dijo adiós al 'equipo del pueblo' a través de su cuenta de Instagram. El lateral izquierdo publicó un extenso mensaje en donde agradeció todo el apoyo que le brindó el club en estas cinco temporadas. Además, resaltó la obtención del bicampeonato nacional en el 2021 y 2022, así como algunos logros internacionales.

En ese sentido, Hernán Barcos, excompañero y máximo goleador extranjero del conjunto aliancista no dudó en dedicarle un emotivo mensaje. El 'Pirata' destacó el profesionalismo del también pivote nacional. Del mismo modo, aprovechó en subrayar su amistad con el ex Carlos A. Mannucci.

"Grande 'Richy' un gran profesional y amigo. Que dejó todo y se va con la frente en alto", fue el pronunciamiento que le dejó el delantero argentino a Ricardo Lagos. Por su parte, Ángelo Campos, Carlos Gómez, Miguel Trauco, y Alan Cantero, fueron otros de los jugadores que no dudaron en despedirse del lateral de 29 años.

Ricardo Lagos

Hernán Barcos dejó conmovedor mensaje a Ricardo Lagos en Instagram

Los números de Ricardo Lagos con Alianza Lima este 2025

Este 2025, el futbolista participó de un total de 22 encuentros con los victorianos a nivel local e internacional; de los cuales, brindó 1 asistencia y anotó 1 gol.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Ricardo Lagos para la próxima temporada?

Según informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, todo hace indicar que el lateral seguirá jugando en la capital el 2026. "Ricardo Lagos podría mantenerse en Lima la próxima temporada. Su ciclo en Alianza Lima ha terminado", indicó en su cuenta de 'X'.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP).

