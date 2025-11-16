Octavo retiro AFP 2025: ¿Cuándo inicia el registro de solicitud 100% LIBRE para afiliados?

Nos encontramos ya en las últimas etapas del cronograma para que los afiliados al sistema privado de pensiones puedan registrar la solicitud de retiro de fondos de las Asociación de AFP (AFP) en 2025. Este mecanismo, aprobado para que los afiliados dispongan hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales, fue estructurado con un calendario escalonado según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) y termina con un periodo libre general.

Frente a ello, es esencial que quienes aún no han presentado su solicitud conozcan las fechas exactas y los plazos máximos para evitar quedar fuera del beneficio que ofrece acceder a una cierta cantidad de los fondos.

¿Qué es el periodo libre para registrar solicitudes de retiro de AFP?

El "periodo libre" es la fase final del cronograma de solicitudes para el retiro de fondos, en la que ya no se aplica la restricción según el último dígito del DNI, es decir: todos los afiliados pueden registrar su solicitud sin importar el número final de su documento. Este periodo ofrece una oportunidad para quienes no pudieron ingresar su solicitud en las fechas inicialmente asignadas.

Fechas exactas del periodo libre

El periodo libre inicia el jueves 4 de diciembre de 2025. El plazo para registrarse finaliza el domingo 18 de enero de 2026, aunque como este día no es hábil, se recomienda hacerlo hasta el viernes 16 de enero de 2026. Por tanto, cualquier afiliado que aún no haya realizado la solicitud podrá hacerlo entre esas dos fechas, sin importar el dígito de su DNI.

Cronograma y oportunidades anteriores de solicitud

El proceso comenzó el 21 de octubre de 2025, con fechas asignadas según el dígito del DNI. Luego se abrirá un segundo bloque del 19 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 para quienes no pudieron hacer la solicitud en la primera fase. Finalmente, el periodo libre entra en vigencia el 4 de diciembre y se extiende hasta el 18 de enero de 2026.

¿Qué debes hacer si aún no has presentado tu solicitud?