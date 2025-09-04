Tottus lanza campaña con imperdibles ofertas para sus clientes: ¿dónde comprar y cómo aplica?

Tottus es una de las opciones favoritas de miles de familias en Perú, cuando se trata de comprar productos para el hogar, limpieza, alimentos, electrodomésticos y más. En este marco, la cadena de hipermercados lanzó 'La Feria Abarrotera' y para alegría de los clientes, este fin de semana se hará presente en dos sedes importantes en Lima.

Mediante las redes sociales de Tottus, se dio a conocer que esta promoción es válida desde el 28 de agosto al 10 de septiembre del 2025 o hasta agotar stock, además, se precisó que este fin de semana 'La Feria Abarrotera' llegará a Tottus de Canta Callao y Tottus Lima Sur, de 5 a 6 pm, por lo que el público podrá acceder a ofertas y precios bajos en diversos productos de abarrotes.

Este evento especial consiste en que los clientes encuentren ofertas y descuentos en productos de abarrotes, principalmente alimentos básicos y de consumo masivo, con el objetivo de que sus familias puedan abastecerse a precios más bajos que los habituales, con estas promociones.

Cabe precisar que los clientes solo podrán comprar hasta 3 unidades como mínimo o kilogramos en toda la tienda seleccionada, además, el canje está sujeto a disponibilidad de productos según la sede. Ante cualquier duda puedes realizar la consulta al personal de Tottus.

¿Cómo aplica la 'La Feria Abarrotera' de Tottus?

De acuerdo a la información brindada, los clientes que podrán canjear las ofertas de 'La Feria Abarrotera' son aquellos que están inscritos al Programa de CMR Puntos, asimismo, recomiendan que antes de canjear, se debe consultar la cantidad de CMR Puntos disponibles.

Algunas de las ofertas que Tottus ha lanzado, es que por la compra de 2 huevos pardos La Calera de 15 unidades, más S/ 5.50, se podrá llevar 1 aceite premium Primor x 900 ml o 35% en productos Molitalia, cereales D' Gussto a S/10.50 con tarjeta CMR.