Reniec anuncia nueva campaña de DNI GRATIS este 8 de noviembre: cómo acceder y requisitos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado una nueva campaña gratuita para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) este viernes 8 de noviembre, dirigida a los ciudadanos que deseen obtener su documento por primera vez, renovarlo o actualizar datos personales. La jornada forma parte de las acciones de acercamiento que impulsa la institución para garantizar el derecho a la identidad en todo el país.

En esta oportunidad, la campaña de la documentación se desarrollará simultáneamente en dos regiones del sur y norte del Perú: en Piura y Arequipa, con atención gratuita y cupos limitados, priorizando a niños, personas de bajos recursos y adultos mayores.

DNI electrónico será gratuito en Arequipa y Piura/ FOTO: Difusión

Detalles de la campaña en Piura

En la región Piura, la atención se realizará en el Coliseo Municipal Roberto Álvarez Good, ubicado en el Asentamiento Humano Los Algarrobos, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Detalles de la campaña en Arequipa

En Arequipa, el punto de atención para los ciudadanos será el Coliseo Deportivo Roosevelt, donde los ciudadanos podrán acudir entre las 8:30 a.m. y las 2:30 p.m.

Requisitos para acceder al DNI gratuito

Los ciudadanos que deseen aprovechar esta campaña deben acudir personalmente al punto de atención correspondiente portando los siguientes documentos:

Para DNI de menores de edad:

Partida de nacimiento original del menor (expedida por RENIEC o una municipalidad).

Documento de identidad del padre, madre o tutor legal.

Presencia obligatoria del menor.

Para renovación o actualización del DNI:

Presentar el DNI actual (si lo tuviera).

En caso de pérdida, completar la ficha de registro que se entrega en el punto de atención.

Si se desea actualizar foto, llevar una fotografía tamaño pasaporte (fondo blanco, reciente y sin retoques).

Cómo acceder al beneficio

El trámite será completamente gratuito, y no se requiere inscripción previa; la atención se brindará por orden de llegada hasta agotar los cupos disponibles. Los representantes de RENIEC recomiendan acudir temprano, respetando los horarios establecidos y portando mascarilla en caso de alta concurrencia.

Con esta campaña, RENIEC busca facilitar el acceso al DNI a poblaciones vulnerables, promoviendo así la inclusión y el ejercicio pleno de derechos civiles en todo el territorio nacional.