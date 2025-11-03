Si tu DNI acaba en 6 o 7, estas son las fechas para solicitar tu RETIRO AFP de hasta 4 UIT

En el marco del reciente paquete normativo que permite un nuevo retiro extraordinario de fondos previsionales del sistema de las Asociación de AFP en el Perú, se habilita un cronograma escalonado para que los afiliados puedan presentar su solicitud con el fin de disponer de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes aproximadamente a S/ 21,400, de su cuenta individual de capitalización.

Este mecanismo busca ordenar el flujo de trámites, evitar saturaciones en las plataformas digitales de las ­AFP y asegurar que los afiliados puedan completar el proceso de manera segura, ya que el registro se hace íntegramente en línea y desde cualquier lugar donde se cuente con acceso a internet

Para muchas personas afiliadas, esta es una oportunidad relevante, pues les permite decidir, de manera voluntaria, si desean acceder a parte o totalidad de sus fondos acumulados, o dejarlo para su jubilación. Es importante destacar que no es obligatorio realizar el retiro: quien lo solicite debe cumplir con los plazos y requisitos establecidos, y quienes no lo hagan en su fecha asignada podrán recurrir al periodo de atención libre.

¿Quiénes podrán acceder y cuándo deben presentar la solicitud?

Para afiliados con DNI que termina en 6

Si tu DNI finaliza en 6, estas son las fechas en que puedes presentar tu solicitud para el retiro de hasta 4 UIT:

Viernes 7 de noviembre de 2025

Lunes 10 de noviembre de 2025

Viernes 28 de noviembre de 2025 (como fecha adicional para rezagados de ese grupo)

Para afiliados con DNI que termina en 7

Si tu DNI finaliza en 7, las fechas para registrar tu solicitud son:

Martes 11 de noviembre de 2025

Miércoles 12 de noviembre de 2025

Lunes 1 de diciembre de 2025 (fecha adicional del cronograma para ese grupo)

¿Qué se sabe sobre el registro libre de solicitudes?

El cronograma habilita un periodo libre de solicitudes para aquellos afiliados que no puedan realizar el trámite en la fecha asignada: del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

El trámite se realiza de forma digital, sin acudir a oficinas físicas: se accede mediante el portal web de la AFP correspondiente y se requiere una cuenta bancaria activa para el depósito del monto que se apruebe.

Una vez aprobada la solicitud, el primer abono de hasta 1 UIT se efectuará en un plazo máximo de alrededor de 30 días, según la fecha de registro. Luego, el resto del monto habilitado se desembolsará en partes de hasta 1 UIT con intervalos de 30 días, hasta completar el máximo permitido.