Trámite de DNI gratis este 12 de noviembre: revisa si accedes a la campaña y cuáles son los requisitos

La Municipalidad Distrital de Pichacani-Laraqueri anunció la realización de una campaña especial de DNI gratuito, dirigida principalmente a niños y niñas de 0 a 17 años, así como a adultos mayores de 65 años en adelante. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a los servicios del Estado a los sectores más vulnerables del distrito.

La atención se llevará a cabo en la oficina del Registro Civil de la municipalidad, desde las 8:00 a. m. hasta las 3:30 p. m., en una jornada que busca acercar los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a la comunidad local.

Trámites disponibles durante la campaña

Durante la jornada, los ciudadanos podrán realizar diversos trámites de actualización y obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI), entre ellos:

Campaña de DNI electrónico gratis será este 12 de noviembre / FOTO: Municipalidad Distrital de Pichacani

Cambio de imagen o actualización de fotografía.

Renovación del DNI amarillo o azul al formato electrónico.

Gestión por caducidad o duplicado del documento.

La campaña permitirá que los menores de edad accedan por primera vez a su DNIe, requisito indispensable para acceder a programas sociales, matrícula escolar y otros servicios estatales.

La Municipalidad Distrital de Pichacani-Laraqueri reafirma su compromiso con la inclusión social y la modernización del registro de identidad, contribuyendo a que más ciudadanos cuenten con un documento actualizado y válido. Asimismo, se invita a los padres de familia y tutores a acudir con los menores, portando los requisitos básicos establecidos por el RENIEC, para asegurar una atención rápida y eficiente.

Atención gratuita y cercana a la población

El municipio destacó que esta campaña es totalmente gratuita, y busca reducir las barreras económicas y geográficas que enfrentan muchos vecinos al momento de tramitar su DNI. Con esta acción, la gestión municipal continúa trabajando en favor del acceso equitativo a los servicios públicos y en la promoción del derecho a la identidad para todos los habitantes del distrito.