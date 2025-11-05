- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Corte de agua este 6 de noviembre: Sedapal suspenderá servicio en estos distritos de Lima
Diversos distritos de Lima Metropolitana no contarán con el servicio de agua potable por varias horas. Conoce si tu domicilio se verá afectado por el corte.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tiene programado corte de agua para este jueves 6 de noviembre, por lo que los distritos de Surco, Lima Cercado, Puente Piedra y San Borja no contarán con el servicio por hasta 12 horas. Revisa aquí las zonas afectadas y el horario.
PUEDES VER: ¿Se canceló paro de este jueves 6 de noviembre? Esta fue la decisión final que tomó el gremio
Corte de agua en Surco este 6 de noviembre
Este jueves 6 de noviembre, desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., el sector 87 y 89, de Santiago de Surco no tendrán agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorio:
- Surco: P.J. 3 De Octubre, P.J. Mateo Pumacahua
- Chorrillos: P.J. 3 De Octubre, A.H. San Juan de La Libertad, A.H. Túpac Amaru de Villa, A.H. Túpac Amaru de Villa Comité 32 y 33, P.J. San Juan de La Libertad
Distritos de Lima no contarán con el servicio de agua por horas.
Sedapal suspenderá servicio de agua en Lima Cercado
El sector 41 de Lima Cercado no tendrá servicio de agua potable, en el horario general de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Conoce si tu domicilio se verá afectado:
- Urb. AVEP. 2da. etapa, Urb. Las Brisas 2da. etapa
- Cuadrante: Av. La Alborada, Calle García Rosell, Av. Alejandro Bertello, Calle Leónidas La Serre
- Urb. AVEP. 2da. etapa.
- Cuadrante: Av. La Alborada, Calle Julio Rodavero, Av. Alejandro Bertello, Calle Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita, Calle Santa Francisca.
- Urb. Avep. Zda etapa. C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Brisas 2da etapa.
- Cuadrante: Av. Alborada, Calle Julio Rodavero, Av. Alejandro Bertello, Ca. Santa Teodosia Av. Santa Bernardita, Ca. Santa Francisca.
Corte de agua en Puente Piedra este jueves 6 de noviembre
Desde las 12:00 a 8:00 p. m., diversas zonas de Puente Piedra no tendrán agua potable, puesto que Sedapal realizará el corte debido a trabajos de limpieza de reservorio:
- A.H. Cesar Vallejo.
- Cuadrante: A.H. Ramiro Prialé, A.H. Sr.de los Milagros, Asoc. Prop. Lotes Rúst. La Ensenada, Asoc. Prop. Lotización Chillón, Asoc. Viv. Villa Chillón Los Robles Mz. C Lot. 6, Asoc. Lot. Semi Rústica Chillón, Asoc. Parc. Semi Rústica Residencial La Ensenada.
- A.H. Cristo Rey, A.H. Cruz de Chillón, A.H. Luis Felipe de las Casas, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. Los Jazmines, A.H. Vista Alegre, A.H. Vista Hermosa.
San Borja sufrirá corte de agua el jueves 6 de noviembre
El sector 68 de San Borja no contará con agua potable, en un horario de 12:00 hasta las 11:00 p. m., este jueves 6 de noviembre. Revisa las zonas afectadas:
- Urb. Corpac, Urb. San Borja Sur, Urb. San Borja, Urb. San Borja Norte
- Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Aviación, Av. San Borja Norte, Av. Del Parque Norte, Calle Guardia Civil
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50