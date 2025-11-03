0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Sedapal anuncia corte de agua para este 4 de noviembre: Verifica AQUÍ qué distritos serán perjudicados

Sedapal ha confirmado que se dará una suspensión del servicio de agua potable durante este martes 4 de noviembre, ¿quiénes serán los afectados?

Daniela Alvarado
Sedapal: corte de agua este 4 de noviembre
Sedapal: corte de agua este 4 de noviembre | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) ha anunciado que realizará una suspensión programada del servicio de agua potable para este martes 4 de noviembre de 2025, con el fin de llevar a cabo trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución en varios distritos de Lima.

Megaobra en SJM y VMT está al 40% de su construcción

PUEDES VER: Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJM con megaobra que reducirá el tráfico vehicular

La interrupción se producirá en los distritos de San Borja, Independencia, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, afectando diferentes zonas y en horarios específicos para cada jurisdicción. Este tipo de cortes busca asegurar la calidad del servicio a futuro, pero exige que los usuarios tomen sus precauciones y atiendan la información oficial.

Detalles por distrito

  • San Borja
    Horario: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. en el sector del Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67). A partir de las 12:00 p.m. (mediodía) continuará otro corte por empalme de tuberías en la Unidad Vecinal San Borja, Unidad Vecinal San Borja Sur y el cuadrante entre avenidas San Borja Sur, San Borja Norte, Aviación y San Luis.

Zonas afectadas en San Borja:

  • Unidad Vecinal San Borja
  • Unidad Vecinal San Borja Sur
  • Cuadrante formado por Av. San Borja Sur, Av. San Borja Norte, Av. Aviación y Av. San Luis
  • Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67)
  • Independencia
    Horario: A partir de las 12:00 p.m. el martes 4 de noviembre para trabajos de limpieza de reservorios en dos segmentos de la red.

Zonas afectadas en Independencia:

  • Asentamiento Humano Ampliación San Juan de Dios
  • Asentamiento Humano Santa Cruz
  • Asentamiento Humano San Juan de Dios Comité 14B
  • Comité 18 y Comité 18 Ampliación
  • U. Popular El Ermitaño
  • Sectores 331, 332 y 348 del distrito
  • Villa María del Triunfo
    Horario: El corte se iniciará a partir de las 8:00 a.m. del martes 4 de noviembre, derivado de labores de limpieza de reservorio.

Zonas afectadas en Villa María del Triunfo:

  • Asentamientos Humanos: Tiro al Blanco, Nuevo Progreso, Los Rosales, Andahuaylas, Indomaérica, Grace Kelly, Por la Unión, Juan Pablo II
  • Ciudad de Gocen, Puyusca, Tabladal Lurín, 3 de Octubre
  • Villa El Salvador
    Horario: Desde las 8:00 a.m. del martes 4 de noviembre, con extensión hasta la noche en algunos sectores del distrito.

Zonas afectadas en Villa El Salvador:

  • A.H. Virgen de la Candelaria
  • Las Brisas de Pachacámac
  • Asociación Familia Unión Sector Max Uhle
  • Sector Los Ángeles
  • A.H. Víctor Chero Ramos
  • Lomas de Mamacona
  • Sectores 2, 7, 8, 9
  • Comité 12 Ampliación
  • Parque Metropolitano

Recomendaciones para los usuarios

  • Almacenar agua: Se recomienda a los usuarios afectados abastecerse de agua antes del inicio del corte para cubrir las necesidades básicas de cocina, higiene y consumo.
  • Consultar el estado de su suministro: Verificar en la página de SEDAPAL o mediante sus canales oficiales si su número de suministro está incluido en el corte programado.
  • Mantenerse informados: Las labores podrían extenderse o variar en función del trabajo técnico; es importante seguir las actualizaciones de SEDAPAL.
  • Usar puntos de abastecimiento especiales: En algunos casos, la empresa dispone de camiones cisterna o puntos de distribución para zonas que quedarán sin agua prolongadamente.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025: si cumples con estos 4 requisitos podrías cobrar hasta 21,400 soles

  2. Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/ 21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

  3. ¿Confirman suspensión de clases este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Revisa qué indicó Minedu

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano