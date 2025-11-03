- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Sedapal anuncia corte de agua para este 4 de noviembre: Verifica AQUÍ qué distritos serán perjudicados
Sedapal ha confirmado que se dará una suspensión del servicio de agua potable durante este martes 4 de noviembre, ¿quiénes serán los afectados?
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) ha anunciado que realizará una suspensión programada del servicio de agua potable para este martes 4 de noviembre de 2025, con el fin de llevar a cabo trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución en varios distritos de Lima.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJM con megaobra que reducirá el tráfico vehicular
La interrupción se producirá en los distritos de San Borja, Independencia, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, afectando diferentes zonas y en horarios específicos para cada jurisdicción. Este tipo de cortes busca asegurar la calidad del servicio a futuro, pero exige que los usuarios tomen sus precauciones y atiendan la información oficial.
Detalles por distrito
- San Borja
Horario: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. en el sector del Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67). A partir de las 12:00 p.m. (mediodía) continuará otro corte por empalme de tuberías en la Unidad Vecinal San Borja, Unidad Vecinal San Borja Sur y el cuadrante entre avenidas San Borja Sur, San Borja Norte, Aviación y San Luis.
Zonas afectadas en San Borja:
- Unidad Vecinal San Borja
- Unidad Vecinal San Borja Sur
- Cuadrante formado por Av. San Borja Sur, Av. San Borja Norte, Av. Aviación y Av. San Luis
- Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67)
- Independencia
Horario: A partir de las 12:00 p.m. el martes 4 de noviembre para trabajos de limpieza de reservorios en dos segmentos de la red.
Zonas afectadas en Independencia:
- Asentamiento Humano Ampliación San Juan de Dios
- Asentamiento Humano Santa Cruz
- Asentamiento Humano San Juan de Dios Comité 14B
- Comité 18 y Comité 18 Ampliación
- U. Popular El Ermitaño
- Sectores 331, 332 y 348 del distrito
- Villa María del Triunfo
Horario: El corte se iniciará a partir de las 8:00 a.m. del martes 4 de noviembre, derivado de labores de limpieza de reservorio.
Zonas afectadas en Villa María del Triunfo:
- Asentamientos Humanos: Tiro al Blanco, Nuevo Progreso, Los Rosales, Andahuaylas, Indomaérica, Grace Kelly, Por la Unión, Juan Pablo II
- Ciudad de Gocen, Puyusca, Tabladal Lurín, 3 de Octubre
- Villa El Salvador
Horario: Desde las 8:00 a.m. del martes 4 de noviembre, con extensión hasta la noche en algunos sectores del distrito.
Zonas afectadas en Villa El Salvador:
- A.H. Virgen de la Candelaria
- Las Brisas de Pachacámac
- Asociación Familia Unión Sector Max Uhle
- Sector Los Ángeles
- A.H. Víctor Chero Ramos
- Lomas de Mamacona
- Sectores 2, 7, 8, 9
- Comité 12 Ampliación
- Parque Metropolitano
Recomendaciones para los usuarios
- Almacenar agua: Se recomienda a los usuarios afectados abastecerse de agua antes del inicio del corte para cubrir las necesidades básicas de cocina, higiene y consumo.
- Consultar el estado de su suministro: Verificar en la página de SEDAPAL o mediante sus canales oficiales si su número de suministro está incluido en el corte programado.
- Mantenerse informados: Las labores podrían extenderse o variar en función del trabajo técnico; es importante seguir las actualizaciones de SEDAPAL.
- Usar puntos de abastecimiento especiales: En algunos casos, la empresa dispone de camiones cisterna o puntos de distribución para zonas que quedarán sin agua prolongadamente.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50