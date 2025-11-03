Sedapal anuncia corte de agua para este 4 de noviembre: Verifica AQUÍ qué distritos serán perjudicados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) ha anunciado que realizará una suspensión programada del servicio de agua potable para este martes 4 de noviembre de 2025, con el fin de llevar a cabo trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución en varios distritos de Lima.

La interrupción se producirá en los distritos de San Borja, Independencia, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, afectando diferentes zonas y en horarios específicos para cada jurisdicción. Este tipo de cortes busca asegurar la calidad del servicio a futuro, pero exige que los usuarios tomen sus precauciones y atiendan la información oficial.

Detalles por distrito

San Borja

Horario: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. en el sector del Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67). A partir de las 12:00 p.m. (mediodía) continuará otro corte por empalme de tuberías en la Unidad Vecinal San Borja, Unidad Vecinal San Borja Sur y el cuadrante entre avenidas San Borja Sur, San Borja Norte, Aviación y San Luis.

Zonas afectadas en San Borja:

Unidad Vecinal San Borja

Unidad Vecinal San Borja Sur

Cuadrante formado por Av. San Borja Sur, Av. San Borja Norte, Av. Aviación y Av. San Luis

Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67)

Independencia

Horario: A partir de las 12:00 p.m. el martes 4 de noviembre para trabajos de limpieza de reservorios en dos segmentos de la red.

Zonas afectadas en Independencia:

Asentamiento Humano Ampliación San Juan de Dios

Asentamiento Humano Santa Cruz

Asentamiento Humano San Juan de Dios Comité 14B

Comité 18 y Comité 18 Ampliación

U. Popular El Ermitaño

Sectores 331, 332 y 348 del distrito

Villa María del Triunfo

Horario: El corte se iniciará a partir de las 8:00 a.m. del martes 4 de noviembre, derivado de labores de limpieza de reservorio.

Zonas afectadas en Villa María del Triunfo:

Asentamientos Humanos: Tiro al Blanco, Nuevo Progreso, Los Rosales, Andahuaylas, Indomaérica, Grace Kelly, Por la Unión, Juan Pablo II

Ciudad de Gocen, Puyusca, Tabladal Lurín, 3 de Octubre

Villa El Salvador

Horario: Desde las 8:00 a.m. del martes 4 de noviembre, con extensión hasta la noche en algunos sectores del distrito.

Zonas afectadas en Villa El Salvador:

A.H. Virgen de la Candelaria

Las Brisas de Pachacámac

Asociación Familia Unión Sector Max Uhle

Sector Los Ángeles

A.H. Víctor Chero Ramos

Lomas de Mamacona

Sectores 2, 7, 8, 9

Comité 12 Ampliación

Parque Metropolitano

Recomendaciones para los usuarios

Almacenar agua: Se recomienda a los usuarios afectados abastecerse de agua antes del inicio del corte para cubrir las necesidades básicas de cocina, higiene y consumo.

Consultar el estado de su suministro: Verificar en la página de SEDAPAL o mediante sus canales oficiales si su número de suministro está incluido en el corte programado.

Mantenerse informados: Las labores podrían extenderse o variar en función del trabajo técnico; es importante seguir las actualizaciones de SEDAPAL.