Municipalidad de San Juan de Lurigancho remodela emblemático espacio público: se convertirá en moderno complejo

La alameda Althaus en San Juan de Lurigancho se renueva totalmente y los ciudadanos del distrito son los más felices con esta obra a cargo de la municipalidad. Este emblemático espacio público se transformará y se convertirá en una moderna área que podrá ser gozada por todas las familias, ya que contará con juegos, zonas deportivas, entre otras mejoras.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho brindó más información sobre este importante proyecto, confirmando que su ejecución se encuentra en un 40 % de avance. Tras tiempo de espera, los vecinos de Mariscal Cáceres se olvidarán del polvo y tendrán un moderno complejo recreativo.

Se transforma La Alameda Althaus en Mariscal Cáceres en SJL.

Personal del municipio se encuentra construyendo la losa multideportiva de la alameda Althaus. Esta obra contará con espacios diseñados para grandes y pequeños, como zona de juegos que permitirán que los niños se diviertan sanamente y practiquen deportes de manera saludable.

Además, contará con tribunas e iluminación para que los vecinos puedan desarrollar sus actividades de manera segura, asimismo, se incorporarán amplios paseos peatonales y rampas de acceso universal, que contribuirán a la protección a la transitabilidad de los ciudadanos de San Juan de Lurigancho.

Se estima que la culminación de la obra de la Alameda Althaus se realice en los siguientes meses, con la finalidad de que los vecinos puedan gozar de estas nuevas estructuras que otorgan una mejor imagen a la zona. Del mismo modo, se espera que la población cuide de las instalaciones y se preserve con el tiempo.