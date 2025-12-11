La abismal diferencia de goles entre Hernán Barcos y Federico Girotti, posible refuerzo de Alianza

Para la próxima temporada, en Alianza Lima saben que están con la obligación de llevarse el título de la Liga 1 y por ello buscarán armar un equipo que esté a la altura de la competencia nacional e internacional. Se sabe que no se contará con la cuota goleadora de Hernán Barcos, por lo que el nombre del argentino Federico Girotti podría resultar una opción ideal para reforzar al elenco blanquiazul.

Diferencia de goles entre Hernán Barcos y Federico Girotti

El futbolista Federico Girotti apunta a ser el gran refuerzo de Alianza Lima tras confirmarse la salida del 'Pirata'; sin embargo, esta noticia no ha sido tomada de la mejor manera por los hinchas blanquiazules. La cuota goleadora de Girotti no se compara en absoluto a la trayectoria de Barcos.

En el 2025, Hernán Barcos convirtió un total de 9 goles en 29 partidos jugadores y consiguió un total de 9 asistencias, mientras que por el lado de Federico Girotti, en el 2025, jugó 30 partidos, anotó un gol y registra una sola asistencia. Todo esto en cuanto a las ligas nacionales.

Por otro lado, el registro de Federico Girotti en las domésticas es un poco más favorable. En River Plate tuvo siete goles y en su etapa entre Talleres y San Lorenzo marcó 16 goles. En cuanto a las copas internacionales, en River Plate sumó una anotación y en Talleres registró siete goles.

Por su parte, Hernán Barcos, con Alianza Lima, en copas doméstica hizo solo 1 gol y entre la Copa Sudamericana y Libertadores tuvo 8 anotaciones.

De esta manera, se deja en evidencia que el 'Pirata' dejó una alta estadística que solamente pocos podrán superar y el reto de Girotti, si logra concretarse su llegada a Alianza Lima, será ganarse el respeto de la hinchada en base a resultados.

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en el 2021, año en el que anotó 10 goles y en el 2022 sumaría 18 tantos más a su historial. Asimismo, en el 2023, el atacante de 41 años gritó 'gol' 17 veces y en el 2024 concretó 14 anotaciones. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de Federico Girotti, quien desde el 2021 hasta el 2024 solamente hizo 8 goles y todos con la camiseta de Talleres. En su etapa en River no registra anotaciones.