- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Scandicci
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Universitario
Alianza Lima avanza con el fichaje de exjugador de River Plate: "Conversaciones avanzadas"
En Alianza Lima conocen a la perfección que deben priorizar el fichaje de los refuerzos para afrontar la temporada 2026 de la mejor manera y un ex River Plate suena con fuerza.
Alianza Lima estará cumpliendo 125 años de historia el próximo año y lo primero que deben hacer es asegurar la continuidad de sus mejores jugadores y también reforzar el plantel de la mejor manera. Mientras buscan nuevo entrenador, el equipo íntimo trabaja en los fichajes antes de iniciar la pretemporada y uno de ellos vendría directamente desde Argentina y tiene pasado en River Plate.
PUEDES VER: Vale medio millón, fue pretendido por Alianza y ahora da el golpe firmando con Sporting Cristal
El 2026 será uno de los años más importantes para Alianza Lima por lo que primero tienen que empezar a afinar los detalles de los refuerzos que tendrán para la próxima temporada. Durante los últimos días se han puesto varios nombres en mesa, pero uno de ellos podría convertirse en realidad para la hinchada blanquiazul.
Alianza Lima avanza con el fichaje de exjugador de River Plate
El exjugador de River Plate, Federico Girotti, podría ser el flamante refuerzo de Alianza Lima y llegaría para convertirse en el delantero titular del elenco blanquiazul. El futbolista pertenece juega actualmente en Talleres, pero el club argentino pondría solamente a disposición la venta del 50% de su pase y no sería en su totalidad.
Federico Girotti ve con buenos ojos fichar por Alianza y también ya conoce lo que es jugar en el estadio Alejandro Villanueva luego de haber enfrentado al equipo victoriano en la última edición de la Copa Libertadores. Por parte de Talleres, se habría puesto un plazo de hasta 10 días para resolver la situación del futbolista.
"Federico Girotti es el elegido por parte de la gerencia deportiva de Alianza Lima para poder contratar al jugador y ser el delantero principal en el 2026. ¿Hay conversaciones avanzadas? Sí. Lo que a mí me dicen de Talleres es que ha llegado ayer una oferta de México, Brasil y la MLS. Al jugador le encanta muchísimo Alianza por lo que ha visto en Copa Libertadores, sabe que puede llegar a ser goleador en la liga peruana. Está avanzando", explicó Gerson Cuba.
(Video: Gerson Cuba)
¿De cuánto es el valor de Federico Girotti en el mercado de pases?
Federico Girotti tiene 26 años y juega como delantero centro. Según el portal Transfermarket, su pase es de 2,20 mill. de euros en la actualidad. Su poca cuota goleadora en la liga de Argentina sería uno de los factores que hace dudar a la hinchada sobre su llegada.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90