Alianza Lima avanza con el fichaje de exjugador de River Plate: "Conversaciones avanzadas"

Alianza Lima estará cumpliendo 125 años de historia el próximo año y lo primero que deben hacer es asegurar la continuidad de sus mejores jugadores y también reforzar el plantel de la mejor manera. Mientras buscan nuevo entrenador, el equipo íntimo trabaja en los fichajes antes de iniciar la pretemporada y uno de ellos vendría directamente desde Argentina y tiene pasado en River Plate.

El 2026 será uno de los años más importantes para Alianza Lima por lo que primero tienen que empezar a afinar los detalles de los refuerzos que tendrán para la próxima temporada. Durante los últimos días se han puesto varios nombres en mesa, pero uno de ellos podría convertirse en realidad para la hinchada blanquiazul.

Alianza Lima avanza con el fichaje de exjugador de River Plate

El exjugador de River Plate, Federico Girotti, podría ser el flamante refuerzo de Alianza Lima y llegaría para convertirse en el delantero titular del elenco blanquiazul. El futbolista pertenece juega actualmente en Talleres, pero el club argentino pondría solamente a disposición la venta del 50% de su pase y no sería en su totalidad.

Federico Girotti ve con buenos ojos fichar por Alianza y también ya conoce lo que es jugar en el estadio Alejandro Villanueva luego de haber enfrentado al equipo victoriano en la última edición de la Copa Libertadores. Por parte de Talleres, se habría puesto un plazo de hasta 10 días para resolver la situación del futbolista.

"Federico Girotti es el elegido por parte de la gerencia deportiva de Alianza Lima para poder contratar al jugador y ser el delantero principal en el 2026. ¿Hay conversaciones avanzadas? Sí. Lo que a mí me dicen de Talleres es que ha llegado ayer una oferta de México, Brasil y la MLS. Al jugador le encanta muchísimo Alianza por lo que ha visto en Copa Libertadores, sabe que puede llegar a ser goleador en la liga peruana. Está avanzando", explicó Gerson Cuba.

(Video: Gerson Cuba)

¿De cuánto es el valor de Federico Girotti en el mercado de pases?

Federico Girotti tiene 26 años y juega como delantero centro. Según el portal Transfermarket, su pase es de 2,20 mill. de euros en la actualidad. Su poca cuota goleadora en la liga de Argentina sería uno de los factores que hace dudar a la hinchada sobre su llegada.