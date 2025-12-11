Delantero que suena como flamante fichaje en Alianza Lima se despidió de su club: "Fue un honor"

Alianza Lima está enfocado en potenciar su plantel de la mejor manera y así volver a destacar en la siguiente temporada, donde cumplirá 125 años de historia, por lo que estarán obligados a ganar el título de la Liga 1. Conscientes de ellos, están tras los pasos de un destacado delantero internacional que acaba de anunciar la salida de su equipo.

Delantero que suena como flamante fichaje en Alianza Lima se despidió de su club

En los últimos días se informó que la dirección deportiva de Alianza Lima está completamente decidida a concretar el fichaje de Luis Ramos para que compita el puesto con Paolo Guerrero y asegurar el gol en la temporada 2026. En medio de estos rumores, el delantero sorprendió al anunciar su salida del América de Cali.

A través de sus redes sociales, Ramos expresó su profundo agradecimiento al club colombiano y a su hinchada por el respaldo durante esta temporada. Con ello, el atacante nacional puso fin a su etapa en el extranjero y deberá volver a Cusco FC, dueño de su pase, a la espera de definir su futuro deportivo.

"¡Gracias América! Hoy me toca despedirme de una institución que me abrió sus puertas y me hizo sentir parte de su gran historia. Ser de El Rojo fue un honor y siempre estaré agradecido por el cariño y calor de la gente de Cali. Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este lindo proceso y espero que el destino nos vuelva a juntar. ¡Hasta pronto!", fue el mensaje que dejó el jugador.

La salida de Luis Ramos se produce en un momento clave, ya que Alianza Lima está dispuesto a agotar esfuerzos para cerrar su fichaje. El delantero de 25 años es uno de los perfiles que más interesa a la directiva para reforzar el ataque en 2026.

Luis Ramos maneja diversas opciones para continuar su carrera

Tras conocerse las complicaciones para continuar en el América de Cali, Luis Ramos ya ha sido sondeado por otro clubes internacionales. En concreto, se conoce que tiene opciones para dar el salto a la MLS y la Liga MX, además del interés de Alianza Lima por sus servicios.