Se fue sin pena ni gloria de Alianza Lima y ahora fue anunciado con Deportivo Garcilaso para 2026

Alianza Lima es considerado como el club más exportador de jugadores de la Liga 1, los blanquiazules trabajan seriamente en sus divisiones menores y muchos de ellos logran dar el salto al primer equipo. No obstante, otros se marchan a otros clubes en busca de minutos. Este es el caso de un futbolista que no destacó en Matute y ahora fue anunciado con Deportivo Garcilaso.

Jugador que no destacó en Alianza Lima fue anunciado con Deportivo Garcilaso

El cuadro imperial sabe de la necesidad que tienen de reforzarse de la mejor manera considerando que afrontarán la Copa Sudamericana la próxima temporada y tendrán la obligación de volver a destacar en la Liga 1 para conseguir nuevamente un cupo a torneo internacional. En ese sentido, el club acaba de anunciar que han renovado el vínculo de Erick Canales, exjugador de Alianza Lima.

Canales ha sido uno de los jugadores más importantes del 'Garci' y estaba próximo a vencer contrato, por ello, la directiva no dudó en ofrecerle una extensión del vínculo. De esta forma, el lateral derecho seguirá jugando en las filas de Deportivo Garcilaso.

Erick Canales, exjugador de Alianza Lima, extendió su vínculo con Deportivo Garcilaso

"Erick Canales continúa en Deportivo Garcilaso para encarar la temporada 2026, sumando su tercera temporada consecutiva con nuestra institución", fue el mensaje que compartió el club, junto a una gráfica del jugador en todas sus redes sociales.

Erick Canales y su discreto paso por Alianza Lima

Erick Canales fue una de las incorporaciones que realizó Alianza Lima para su categoría Sub-20 en 2017, en busca de que el jugador pueda tener una mejor formación y dar el salto al primer equipo para posteriormente ser exportado hacia el exterior. No obstante, pese a que tuvo un buen paso por las divisiones no tuvo gran participación con el equipo principal.

En 2021, el comando técnico del entonces DT Carlos Bustos decidió promover a Canales al primer equipo, pero nunca logró consolidarse, jugando un solo partido en esa temporada y saliendo del club en 2022 rumbo a UTC.