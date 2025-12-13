0

Jefe polideportivo de la U dejó firme mensaje sobre no usar VAR ante Alianza: "Me extraña..."

Fabrizio Acerbi se pronunció luego que Alianza Lima se coronó ante Universitario en la gran final de la Liga Femenina 2025 con polémicas.

Erickson Acuña
Jefe polideportivo de Universitario se pronunció tras el clásico.
Jefe polideportivo de Universitario se pronunció tras el clásico. | Liga Femenina | Composición: Líbero
Alianza Lima venció a Universitario en el global de la final de la Liga Femenina 2025 y logró el bicampeonato, generando la alegría de toda su hinchada. Tras el partido de vuelta disputado en VIDU, el jefe polideportivo de la ‘U’, Fabrizio Acerbi se pronunció ante los medios de comunicación.

Alianza Lima logró el título nacional 2025 ante Universitario.

Como era de esperarse, este mal resultado obtenido en casa generó la desazón y malestar en el lado crema, sobre todo por algunas polémicas que se registraron durante el trámite del encuentro. Y es que algunas polémicas decisiones arbitrales provocaron la molestia de los locales. 

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, se pronunció 

“No soy mucho de hablar con los árbitros, pero se ve claramente que en el primer gol la pisan a Gabriela Bórquez y, habiendo VAR, me extraña mucho que no la hayan revisado. En la ida también hubo una mano que tampoco la revisaron. Entonces, si van a poner VAR y no revisan la jugada dudosa, uno puede tener esa suspicacia. Me quedo con el esfuerzo de las chicas”, dijo a los medios.

Asimismo, Fabrizio Acerbi se refirió a la paralización del partido durante el primer tiempo debido a la presencia de algunas personas en un sector que estaba ubicado cerca al campo. Como se recuerda, Campo Mar quedó descartado para ser sede de este encuentro de vuelta como local, debido a los incidentes que ocurrieron en el partido del Torneo Clausura. VIDU fue el elegido, pero no se permitió la presencia del público.

“Me extrañó mucho que se paralice el partido. ¿Vieron algo de inseguridad en el complejo? No pasó absolutamente nada. Es un árbitro que viene a dirigir del masculino; tal vez acá impone porque allá arbitra con miedo, entonces parece que viene acá y quiere imponer autoridad. Al final se reanudó y no pasó nada. ¿Exceso de protagonismo? De todas maneras”, agregó.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

