Alianza Lima sí clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores

Hace poco los hinchas de Alianza Lima dieron con una dura noticia, ya que el club perdió con Sporting Cristal en tanda de penales y quedó como Perú 4 para la Copa Libertadores 2026. Tras ello, Néstor Gorosito dejó de ser director técnico de la institución y las sorpresas no dejaron de aparecer. En ese sentido, ahora los aficionados blanquiazules por fin obtuvieron una alegría, ya que sí jugarán la Fase de Grupos del torneo continental.

Así como lees, el elenco de La Victoria podrá jugar la competición Conmebol desde su instancia más conocida y todo por un firme motivo que recientemente se llevó a cabo. Eso sí, no nos referimos al plantel que ahora es comandado por Pablo Guede, sino al que está bajo las órdenes de José Letelier y que recientemente salió bicampeón de la Liga Femenina (Primera División de Perú).

Y es que Alianza Lima derrotó por un marcador global de 5-3 a Universitario de Deportes y dio la vuelta olímpica en condición de visitante, desatando la alegría de todos los hinchas blanquiazules. Este nuevo título, el cuarto en la era profesional del fútbol femenino en nuestro país, le dio también la clasificación a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2027, siendo el único representante peruano.

Resulta que, según el reglamento de la Liga Femenina para esta temporada, el ganador del Torneo Apertura accedía al torneo internacional de este año (Alianza Lima ya disputó el certamen hace dos meses), el vencedor del Torneo Clausura a la edición del 2026 (Universitario de Deportes), y el campeón absoluto al certamen Conmebol del 2027. Esto con la premisa de que los clubes nacionales se preparen mejor para la justa continental. Esta campaña las íntimas quedaron eliminadas en la Fase de Grupos.

Alianza Lima es bicampeón de la Liga Femenina.

Alianza Lima masculino sí jugará la Fase 1 de la Copa Libertadores

A diferencia de su contraparte, el plantel masculino de Alianza Lima sí se verá obligado a jugar la Fase 1 de la Copa Libertadores y deberá ir avanzando tal cual hizo esta temporada, donde eliminó a Nacional, Boca Juniors y Deportes Iquique. De momento, los posibles rivales del elenco íntimo son 2 de Mayo (Paraguay), Deportivo Táchira (Venezuela) y Juventud Las Piedras (Uruguay).