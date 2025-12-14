Partidos de Alianza Lima 2026: rivales y torneo que jugarán en su pretemporada

El plantel de Alianza Lima se empieza a estructurar para afrontar el inicio de la próxima temporada bajo el mando de Pablo Guede, el nuevo DT del equipo blanquiazul que buscará el campeonato de la Liga 1. Por ello, la directiva tiene planificado cuándo será el inicio de temporada y cuáles serán los primeros rivales del elenco Íntimo.

Con la confirmación de la llegada de Pablo Guede como máxima autoridad dentro del plantel de Alianza Lima, se anunció que el nuevo cuerpo técnico llegará a la capital peruana el martes 16 de diciembre para realizar una conferencia de prensa en modo de presentación ante la hinchada.

¿Cuándo inicia la pretemporada Alianza Lima y contra qué equipos juega?

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, sostuvo para L1 MAX que todos los jugadores fueron citados en Lima el 2 de enero y luego iniciarán con los exámenes médicos y demás pruebas físicas.

De este modo, el plantel de Alianza Lima viajará a Uruguay el 7 de enero para dar inicio a la pretemporada hasta el día 19 del mismo mes. También, se confirmó que el equipo blanquiazul formará parte del torneo Serie Río de la Plata donde estarán participando: Independiente, San Lorenzo, Cerro Porteño, Olimpia, Nacional y Peñarol. Todavía no se han definido las fechas ni horarios de los encuentros.

(Video: L1 MAX)

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul 2026?

En su regreso a Lima desde Uruguay, Alianza Lima tendrá pendiente realizar la 'Noche Blanquiazul' para presentar el plantel completo a la hinchada en Matute. El invitado especial será el Inter de Miami de Lionel Messi y compañía. Hasta la fecha, el partido se estaría realizando el 30 de enero.

¿Cuándo juega Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026?

Primero, Alianza tendrá que realizar su debut en el torneo local de la Liga 1 y a mitad de semana estará disputando su primer partido para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El sorteo para conocer al rival del elenco blanquiazul se realizará el 18 de diciembre.