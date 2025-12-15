Javier Rabanal reveló detalles de su salida de IDV y se pronunció tras interés de la 'U': "Vamos..."

Esta semana será clave para Universitario de Deportes ya que deberá decidir si Javier Rabanal es finalmente el técnico elegido para la temporada 2026. En ese sentido, luego del triunfo por 1-0 sobre Universidad Católica por el primer hexagonal final de la LigaPro 2025, el estratega español rompió su silencio y habló tras el interés de los cremas.

Javier Rabanal se pronunció tras interés de Universitario

Durante la conferencia de prensa que ofreció el último domingo, el DT europeo reconoció que hay un club que quiere contar con sus servicios para el 2026, sin embargo, dejó en claro que por el momento aún no hay nada definido. Pese a ello, Rabanal subrayó que las negociaciones con dicha institución van por buen camino.

"Llevo 2 años en Ecuador. No tengo nada todavía con ningún club. Hay un equipo interesado y vamos avanzando en las conversaciones, pero esperemos se pueda concretar", manifestó.

(Video: Diego Granda - El Crack Ecuador)

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre su salida de IDV?

Por otro lado, Javier Rabanal confesó que su inesperada salida de Independiente del Valle, fue porque ya no se encontraba alineado en la forma sobre cómo lograr los objetivos con el ''Negriazul' para la temporada 2026.

"Me quedaba un año de contrato, pero tuve una buena conversación con Santiago Morales (gerente general) y con Luis Fernando Saritama (director deportivo). Estábamos bastante alineados en los objetivos futuros del club pero quizás no estábamos del todo alineados en cómo llegar a conseguir esos objetivos", agregó.

Hay que recordar que el entrenador de 46 años viene de hacer una gran campaña en el fútbol ecuatoriano y a nivel internacional con IDV, motivo por el cual, acotó que es preferible evitar algunas fricciones con los directivos, a fin de dejar abierta la posibilidad de regresar en el futuro.

"Eso es mejor que estar aquí y tener pequeñas fricciones que acaben erosionando la relación y que quedemos mal. Mejor hacerlo así, que cada uno siga su camino. Independiente del Valle siempre es lo más importante", concluyó Rabanal a los medios.