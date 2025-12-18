Posible fichaje de Universitario recibió ofertas de Brasil y Colombia: "Conversaciones..."

Universitario de Deportes ha comenzado a analizar sus opciones en el presente mercado de pases, ya que debe reforzarse de la mejor manera para así poder luchar por el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, los cremas venían negociando con un reconocido delantero extranjero, pero ahora acaba de recibir ofertas de clubes en Brasil y Colombia, ligas de mayor nivel que la peruana.

Nos referimos a Michael Hoyos, quien acaba de salir campeón de la Serie A de Ecuador con Independiente del Valle y esta temporada tuvo un rendimiento destacado. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló mediante la transmisión más reciente de L1 MAX que el atacante argentino de 34 años despertó el interés en otras instituciones deportivas, y ante ello dejó su firme postura.

"Michael Hoyos tiene conversaciones avanzadas, la dirección deportiva ya lo tenía mapeado, campeón en IDV, tiene opciones de Brasil y Colombia, pero él quiere venir a la 'U'", precisó el mencionado comunicador. De esta forma, queda claro que el delantero de Independiente del Valle no se tentó por las otras ofertas y su prioridad es llegar a Universitario de Deportes para conseguir el tetracampeonato de la Liga 1.

Vale precisar que Michael Hoyos culmina contrato con el 'Mata Gigantes' este 31 de diciembre del 2025, por lo que el club que quiera contar con sus servicios no tendrá que negociar con la institución deportiva de Ecuador, sino directamente con el argentino de 34 años, que esta temporada llegó a marcar un total de 19 goles entre torneos nacionales e internacionales.

