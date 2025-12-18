Sporting Cristal da el golpe en el mercado anunciado el fichaje de Gabriel Santana: "Bienvenido"

Sporting Cristal viene conformando su plantel para la siguiente temporada de la Liga 1, donde tendrá la obligación de poder quedarse con el título nacional y romper la mala racha sin trofeos, por lo que tendrá que armar un plantel competitivo. En ese sentido, el club sorprendió a sus hinchas al anunciar la llegada del volante brasileño Gabriel Santana.

Sporting Cristal anunció el fichaje de Gabriel Santana

Mediante sus redes sociales, Sporting Cristal emocionó a sus hinchas al comunicar que han llegado a un principio de acuerdo con el futbolista Gabriel Santana, para que se convierta en 'celeste' por todo el 2026. Sin embargo, el club recalcó que la operación aún no está cerrada al 100 %, pues primero el jugador deberá pasar las pruebas médicas y de estar todo en orden jugará en el fútbol peruano.

Asimismo, la escuadra bajopontina le dio la bienvenida al equipo y le deseo los mejores éxitos en esta nueva etapa de su carrera, donde tendrá la difícil tarea de salir campeón nacional.

Sporting Cristal presentó a Gabriel Santana como su primer fichaje para el 2026.

"¡Bienvenido al Rímac, Gabriel! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Gabriel Santana para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡Todos los éxitos para ti en esta nueva etapa con la Celeste!", publicó el club en sus medios oficiales.

Julio César Uribe destacó el fichaje de Gabriel Santana

Durante conferencia de prensa, Julio César Uribe reveló la noticia del fichaje de Gabriel Santana y no dudó en destacar su gran talento mostrado en las filas de Mirassol de Brasil, señalando que llega a cubrir una necesidad vital en Sporting Cristal.

“Gabriel es un jugador de características de volante ofensivo. Ha tenido una buena producción en su equipo Mirassol. Sus cualidades nos puede dar en lo que nos ha faltado a lo largo del año”, mencionó el directivo.

Números de Gabriel Santana

Durante este 2025, Gabriel Santana logró jugar 36 partidos con Mirassol en el Brasileirao. En el cuadro carioca se consagró como uno de los grandes estandartes del plantel, jugando más de 2000 minutos, anotando 8 goles y brindando 3 asistencias.