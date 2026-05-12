Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 13 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
¡Atención, futbolero! Este miércoles 13 de mayo se jugarán tremendos encuentros por la Premier League, LaLiga de España y Ligue 1, entre otros. Acá podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Este miércoles 13 de mayo se producirán tremendos enfrentamientos por grandes ligas de nuestro continente y de Europa. Por ejemplo, en España se jugará el Barcelona vs Alavés; luego por la Premier League se jugará el Manchester City vs Crystal Palace y en Francia, se llevará a cabo el Lens vs PSG, entre otros choques. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Manchester City vs Crystal Palace
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Partido
|Horario
|Canal
|Espanyol vs Athletic Club
|12.00 p. m.
|DSports y DGO
|Villarreal vs Sevilla
|12.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Alavés vs FC Barcelona
|2.30 p. m.
|ESPN y Disney+
|Getafe vs Mallorca
|2.30 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Brest vs Estrasburgo
|12.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Lens vs PSG
|2.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por Playoffs de la Liga Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Rosario Central vs Racing Club
|4.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|River Plate vs Gimnasia LP
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Platense vs San Martín SJ
|2.15 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Independiente vs Blooming
|5.00 p. m.
|Entel TV
|Bolívar vs Nacional Potosí
|7.00 p. m.
|Entel TV
Partidos de hoy por Playoffs de la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Pasto vs Tolima
|6.00 p. m.
|RCN
|Junior vs Once Caldas
|8.15 p. m.
|RCN
Partidos de hoy por Playoffs del Clausura de Costa Rica
|Partido
|Horario
|Canal
|Saprissa vs Herediano
|9.00 p. m.
|FUTV
Partidos de hoy por Supercopa de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Independiente del Valle vs U. Católica
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Copa Italia
|Partido
|Horario
|Canal
|Lazio vs Inter
|2.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Liga MX
|Partido
|Horario
|Canal
|Cruz Azul vs Chivas
|9.00 p. m.
|Claro TV+
