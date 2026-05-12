Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 13 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

¡Atención, futbolero! Este miércoles 13 de mayo se jugarán tremendos encuentros por la Premier League, LaLiga de España y Ligue 1, entre otros. Acá podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Gary Huaman
Este miércoles 13 de mayo se llevarán a cabo varios enfrentamientos.
Este miércoles 13 de mayo se llevarán a cabo varios enfrentamientos.
Este miércoles 13 de mayo se producirán tremendos enfrentamientos por grandes ligas de nuestro continente y de Europa. Por ejemplo, en España se jugará el Barcelona vs Alavés; luego por la Premier League se jugará el Manchester City vs Crystal Palace y en Francia, se llevará a cabo el Lens vs PSG, entre otros choques. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por Premier League

PartidoHorarioCanal
Manchester City vs Crystal Palace2.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

PartidoHorarioCanal
Espanyol vs Athletic Club12.00 p. m.DSports y DGO
Villarreal vs Sevilla12.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Alavés vs FC Barcelona2.30 p. m.ESPN y Disney+
Getafe vs Mallorca2.30 p. m.ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Brest vs Estrasburgo12.00 p. m.ESPN 3 y Disney+
Lens vs PSG2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por Playoffs de la Liga Argentina

PartidoHorarioCanal
Rosario Central vs Racing Club4.45 p. m.ESPN y Disney+
River Plate vs Gimnasia LP7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Platense vs San Martín SJ2.15 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Independiente vs Blooming5.00 p. m.Entel TV
Bolívar vs Nacional Potosí7.00 p. m.Entel TV

Partidos de hoy por Playoffs de la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Deportivo Pasto vs Tolima6.00 p. m.RCN
Junior vs Once Caldas8.15 p. m.RCN

Partidos de hoy por Playoffs del Clausura de Costa Rica

PartidoHorarioCanal
Saprissa vs Herediano9.00 p. m.FUTV

Partidos de hoy por Supercopa de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Independiente del Valle vs U. Católica5.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Copa Italia

PartidoHorarioCanal
Lazio vs Inter2.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Liga MX

PartidoHorarioCanal
Cruz Azul vs Chivas9.00 p. m.Claro TV+
Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Notas Recomendadas

