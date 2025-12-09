¡Lo confirma! Franco Velazco revela futuro de Rodrigo Ureña en Universitario: "Sin ningún..."

Para los hinchas de Universitario, el volante Rodrigo Ureña es uno de los refuerzos extranjeros más importantes del club en los últimos años; sin embargo, en las últimas semanas la incertidumbre creció debido a su posible salida en busca de nuevos retos lejos de Ate. En ese contexto, se reveló lo último que se sabe.

Fue el administrador de la institución crema, Franco Velazco, quien dio a conocer la situación del ‘Pitbull’, quien mantiene contrato con la ‘U’ y es uno de los elementos claves del plantel que logró el título nacional en las últimas tres temporadas. Ante los medios de comunicación, dejó un contundente mensaje.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Rodrigo Ureña?

“Rodrigo Ureña está garantizado, continúa con nosotros sin ningún tipo de problema”, dijo Franco Velazco en el aeropuerto. De esta manera, el volante chileno se mantiene enfocado en lograr los objetivos con Universitario para el 2026, donde buscarán el tetracampeonato y llegar lejos en la Copa Libertadores.

(Video: Raúl Chávez)

Rodrigo Ureña: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.