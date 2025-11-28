¿Se despide? Rodrigo Ureña sorprende con mensaje en medio de rumores de salida: "Muchas gracias"

Rodrigo Ureña es uno de los jugadores que puede dejar Universitario de Deportes tras haberse coronado como tricampeón de la Liga 1. El chileno tiene varios equipos pretendiendo su fichaje y en más de una ocasión reveló que busca un nuevo reto en su carrera. Ahora, el volante crema impactó a la afición con un mensaje que suena a despedida.

Pese a que la Liga 1 2025 ya llegó a su fin para Universitario, el plantel decidió continuar con los entrenamientos con el objetivo de mantener el ritmo y adelantar parte del trabajo de cara a la pretemporada. Esta fase será clave para una campaña en la que los cremas buscarán el ansiado tetracampeonato nacional.

En ese contexto, este viernes se realizó la última sesión de práctica del conjunto merengue antes del inicio de las vacaciones. Sin embargo, en medio de los constantes rumores sobre una posible salida, Rodrigo Ureña sorprendió a los hinchas al publicar un mensaje en sus historias de Instagram con un claro tono de despedida. El volante chileno agradeció al plantel por los momentos vividos durante sus tres años en el club.

Rodrigo Ureña dejó inesperado mensaje en su cuenta de Instagram.

“Última foto del año. Muchas gracias por los lindos momentos, somos tricampeones”, se leyó en la publicación del mediocampista, acompañada de una fotografía del plantel completo de la ‘U’. Un mensaje que aviva los rumores de una posible salida.

Rodrigo Ureña es pretendido por clubes de Colombia

Recientemente se conoció que Olimpia de Paraguay mostró interés en fichar al volante de la selección chilena para la temporada 2026. Sin embargo, Líbero puedo saber que no es el único club tras sus pasos: dos equipos del fútbol colombiano también buscan contratar al mediocampista tricampeón con Universitario, siendo uno de ellos Millonarios.

Rodrigo Ureña: ¿Cuál es su valor de mercado?

Tras convertirse en uno de los jugadores más destacados de Universitario y una pieza clave en el mediocampo, el portal internacional Transfermarkt, especializado en el mercado de fichajes, valorizó a Rodrigo Ureña en una cifra de 800 mil euros.