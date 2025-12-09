0
¡Oficial! Sonó como flamante fichaje de Alianza Lima y ahora firmó por Melgar el 2026: "Jerarquía"

Futbolista que estuvo en órbita de Alianza Lima este 2025, acaba de ser oficializado por todo lo alto en Melgar de Arequipa para la temporada 2026. ¿Quién es?

Solange Banchon
Melgar hizo oficial a jugador que sonó como refuerzo de Alianza Lima para el 2026
Melgar hizo oficial a jugador que sonó como refuerzo de Alianza Lima para el 2026 | Composición: Líbero
Melgar de Arequipa no se queda atrás y sigue potenciando su plantel para pelear por el título en la Liga 1 2026. El cuadro de Juan Reynoso, hizo oficial la llegada de Pablo Erustes, y ahora acaban de anunciar a un defensa que sonó como flamante jale de Alianza Lima este 2025.

Matías Succar dejará Alianza Lima para fichar por tradicional club de la Liga 1 2026

Melgar hizo oficial a defensa que sonó en Alianza Lima para el 2026

Según pudo conocer Líbero, Alec Deneumostier, es uno de los futbolistas que estuvo en carpeta de los blanquizules a inicios de año. Los íntimos buscaban un zaguero que pueda competir en el puesto con Renzo Garcés y el 'León', Carlos Zambrano, habituales titulares en el esquema victoriano.

Por su parte, para sorpresa de los hinchas, recientemente Melgar hizo oficial la extención de contrato con el ex César Vallejo de Trujillo. El jugador firmó por todo el 2026, donde buscará hacer historia en el plano local y la Conmebol Sudamericana.

"Alec se queda en casa. Anunciamos la renovación de nuestro defensa Alec Deneumostier para la temporada 2026, quien continuará defendiendo con orgullo nuestra rojinegra sumando así su octava temporada con el dominó, indicó el elenco de altura en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Alec Deneumostier

Alec Deneumostier renovó con Melgar para el 2026

Asimismo, la institución arequipeña resaltó el sacrificio del defensa central a lo largo de estas temporadas. "Demostrando entrega, jerarquía, y compromiso con estos colores. ¡A seguir rugiendo Alec!", agregaron.

Los números de Alec Deneumostier con Melgar esta temporada

Pese a que no se consolidó como titular indiscutible, el zaguero peruano Alec Deneumostier, participó de un total de 21 partidos oficiales, además, anotó un tanto, y sumó un aproximado de 1,417 minutos con el 'León del Sur'.

