¿Vuelve a Alianza Lima? Carlos Bustos suena como DT de tradicional club para la Liga 1 2026

Culminó la temporada 2025, y la mayoría de clubes de la Liga 1 vienen definiendo la incorporación de sus nuevos fichajes para afrontar la siguiente campaña, pero también se espera una reestructuración de algunos comandos técnicos. Bajo ese escenario, Carlos Bustos es voceado para dirigir a un icónico elenco nacional el 2026.

Carlos Bustos es opción para dirigir a tradicional club de la Liga 1 2026

De acuerdo a la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, el estratega argentino aparece en el radar de Universidad Técnica de Cajamarca, luego de la salida de Hernán Lisi. El 'Gavilán del Norte' apunta a un entrenador con destacada experiencia en la Liga 1.

Carlos Bustos podría dirigir a UTC para la Liga 1 2026

"Carlos Bustos es una de las opciones como director técnico en UTC. Ha dirigido a Deportivo Garcilaso la presente temporada y clasificó a Copa Sudamericana", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Es válido recordar que, Bustos dejó las filas de Deportivo Garcilaso al término del 2025. El argentino no llegó a un acuerdo para extender su contrato con el 'Pedacito de Cielo' de cara al 2026, según informó el club cusqueño en sus redes sociales.

El estratega de 50 años es recordado en el balompié nacional tras haber sido campeón con Alianza Lima en la temporada 2021, pero también en el extranjero donde ganó títulos en Monarcas Morelia por la Copa MX Apertura 2013 y Dorados de Sinaloa por el Clausura 2015 y final de Ascenso 2014-2015.

¿A qué clubes ha dirigido Carlos Bustos?