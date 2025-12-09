Universitario toma firme decisión sobre el futuro del 'Tunche' Rivera para el 2026: "Va a..."

Universitario ha mostrado su firme postura con respecto a la situación de José 'Tunche' Rivera, quien pasó la mayor parte de la temporada como suplente, pero debido a sus destacadas actuaciones ha hecho despertar el interés de otros equipos de la Liga 1. Por ello, la institución 'crema' debe empezar a definir si contará con el destacado jugador para la temporada 2026.

Al consagrarse como el mejor equipo del fútbol peruano por varias temporadas consecutivas, es normal que se empiece a preguntar por varios de sus jugadores. En esa oportunidad, estamos hablando directamente del 'Tunche' Rivera y es que el jugador habría recibido la oferta de importantes equipos de la Primera División y su futuro podría estar lejos de Ate.

Universitario define el futuro del 'Tunche' Rivera para el 2026

En el programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta reveló que el 'Tunche' Rivera despertó el interés del FBC Melgar y que recientemente se han sumado Cusco FC y Cienciano. A pesar de las propuestas, en Universitario tomaron la decisión de no facilitar las cosas para sus rivales directos en la Liga 1 con una de sus figuras.

"Al 'Tunche', hay muchos equipos de la Liga 1 que lo quieren, Melgar era uno, por ahí Cusco FC también preguntó, Cienciano. Pero la decisión del club es no reforzar a ningún rival de Liga 1 con el 'Tunche'. Sobre la posibilidad de que salga al extranjero, no apareció nada hasta este momento y él se va a quedar", señaló.

Por otro lado, el 'Tunche' Rivera recibiría una contraoferta por parte de la directiva de Universitario en donde se busca mejorar su contrato para realizar una renovación y ponerle fin a los rumores de su salida. "La 'U' tiene planteado mejorarle condiciones al 'Tunche' Rivera en los próximos días, y con eso extenderle el vínculo para que se pueda quedar sin ningún problema", agregó el periodista.

El 'Tunche' Rivera demostró ser uno de los futbolistas más fijos en la plantilla de Universitario, pero como cualquier jugador, no es de su agrado ser suplente, pero esto no sería motivo para generar un mal ambiente dentro del plantel. Su futuro aún se decidirá en los próximos días.