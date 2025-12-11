Universitario tomó radical medida sobre Rodrigo Ureña tras oferta de Millonarios: "Cláusula"

Universitario de Deportes no se queda con los brazos cruzados al conocer del verdadero interés de Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. El cuadro 'merengue' está a la espera de la oferta formal por el volante chileno, dado que no hubo un acuerdo para extender el vínculo en la institución de Ate.

Universitario tomará medida ante oferta de Millonarios por Rodrigo Ureña

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio, se espera que en los siguientes días se presente la oferta formal de Millonarios por Rodrigo Ureña. Es claro la intención del combinado colombiano por tener los servicios del volante tricampeón. No obstante, la 'U' anunció la postura que tomará en este caso.

Y es que no aceptará un monto menor a lo que corresponda la cláusula de salida que, según informaciones recientes, equivale a un monto cercano a los 600 mil dólares. De leer la oferta de Millonarios con una cifra por debajo de la mencionada, Universitario será radical y dirá que "no" a la propuesta de los colombianos.

"En los próximos días puede llegar la propuesta de Millonarios por Rodrigo Ureña, pero la U no aceptará menos que lo está estipulado en la cláusula", informó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.

(VIDEO: L1 Radio)

Universitario y Rodrigo Ureña no acordaron extensión de contrato

En las últimas semanas, Rodrigo Ureña y Universitario conversaron para lograr la extensión de contrato por más temporadas. Sin embargo, no se llegó a buen puerto por lo que el volante mantiene vínculo con los cremas por todo el 2026. Eso sí, en caso aparezca un club, como Millonarios, debe pagar el monto de salida para conseguir el pase del chileno.

Valor de mercado de Rodrigo Ureña

Según el portal "Transfermarkt", Rodrigo Ureña tiene un valor de mercado de 800 mil euros tras el tricampeonato de Universitario de Deportes. Su mejor rendimiento del volante chileno fue con el conjunto crema en la temporada 2024, en el que bordeó los 850 mil euros.