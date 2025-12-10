Revelan cuánto debe pagar Millonarios a Universitario para llevarse a Rodrigo Ureña

Parece que van a seguir las fugas en Universitario. Ya hicieron oficial la salida de Jairo Vélez del club y ahora los rumores de una partida de Rodrigo Ureña son cada vez más fuertes. Cuando termina una temporada, el volante chileno tiene opciones para dejar la institución. Sin embargo, decidió respetar su contrato y ahora es tricampeón. Pero, este panorama puede cambiar.

"Millonarios de Colombia analizaba a Rodrigo Ureña y hoy ha decidido dar un paso adelante por el volante. El club de Bogotá tiene como Director Deportivo a Ariel Michaloutsos, quien conoce a la perfección al chileno, pues fue él quien lo recomendó en su momento para que llegue al Perú", informó el periodista Gustavo Peralta. Ahora Millonarios enviaría una oferta formal.

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta fines del 2026, pero tras ser tricampeón parece que quiere probar otros aires. Ahora se reveló lo que cobraría el club crema, ya que tienen un monto establecido por su cláusula de salida. "El mediocampista chileno tiene contrato con Universitario 🇵🇪 hasta diciembre de 2026 y una cláusula de salida cercana a los 600mil dólares", reveló el periodista Julián Capera. Estamos hablando de prácticamente 2 millones de soles.

Millonarios pagaría la cláusula para contratar a Rodrigo Ureña / Fuente: Julián Capera

¿Cuántos títulos ganó Rodrigo Ureña con Universitario?

El volante chileno llegó perfil bajo desde Deportes Tolima de Colombia y en poco tiempo se ganó el puesto. Desde 2023 ha logrado ganar 2 Torneo Apertura, 3 Torneo Clausura y con esto, pudo celebrar 3 títulos de Liga 1. Con Universitario logró ser convocado y jugar su primer partido con la Selección Chilena.

¿Rodrigo Ureña se va a Colombia?

Ahora mismo la posibilidad es muy alta, más porque el jugador tiene la intención de dejar Universitario. Si la oferta de Millonarios convence a la U, será cuestión de tiempo para que anuncien la salida del volante. De partir, la hinchada crema está pidiendo que traigan un reemplazo a la misma altura del chileno.