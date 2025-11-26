0
¿Erick Noriega deja Gremio? Desde Brasil informan inesperada noticia: "Ha recibido…"

El exzaguero de Alianza Lima, Erick Noriega llegó a Brasil para unirse a Gremio y una inesperada noticia sobre su futuro sorprendió a los hinchas.

Erickson Acuña
Erick Noriega y una noticia que sorprendió a los hinchas.
Erick Noriega y una noticia que sorprendió a los hinchas. | Difusión
Para muchos hinchas, Erick Noriega fue uno de los mejores futbolistas que tuvo Alianza Lima en los últimos años. Su gran presente en el cuadro blanquiazul en la última temporada le permitió entrar en la órbita de importantes clubes del extranjero, siendo Gremio de Porto Alegre su nuevo destino.

De esta manera, inició en Brasil una nueva historia en su carrera, donde dejó buenas impresiones durante sus primeros partidos, hasta convertirse en una pieza clave en el equipo de Mano Menezes. Ahora, en medio del desarrollo del torneo, se conoció una llamativa noticia que tiene que ver con el ‘Samurái’.

Erick Noriega y una sorpresiva noticia para los hinchas en Brasil

“Erick Noriega, una figura destacada del Gremio, ha recibido dos ofertas, una de México y otra del club italiano Atalanta, que han mostrado interés en el jugador. Actualmente lesionado, no se espera que Noriega sea traspasado ahora, quizás a mediados de 2026”, indicó el periodista Fabio Vargas en su cuenta de X. 

Aunque no hay mayores detalles respecto a esta posibilidad de dejar Brasil, lo cierto es que llamó la atención de los hinchas y seguidores del defensa peruano, quien se lesionó recientemente en el partido ante Botafogo por el Brasileirao. El jugador tuvo que dejar el campo y preocupó a los aficionados. 

De esta manera, el ‘Samurái’ sigue generando la atención de los hinchas peruanos que esperan pueda seguir demostrando todo su talento en las canchas y llegar en las mejores condiciones a las próximas convocatorias de la selección peruana

Informan que Erick Noriega despertó el interés de clubes extranjeros

