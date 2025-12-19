Gareca sorprendió a la prensa colombiana con comentario sobre Gallese: "Es un arquero de..."

Tras un tiempo corto de estar sin equipo por el término de su contrato con el Orlando City de la MLS, Pedro Gallese volverá a Sudamérica para defender los colores del Deportivo Cali en la primera división del fútbol colombiano. Este hecho sorprendió a más de uno la noticia trascendió, tanto así que Ricardo Gareca se animó a dar sus impresiones.

En una entrevista con el periodista Juan Cortés de ‘Gol Caracol’ de Colombia, el extécnico de la selección peruana llenó de elogios al 'Pulpo', ya que fue su arquero principal en los dos procesos de Eliminatorias sudamericanas en las que estuvo.

“Pedro Gallese es un arquero que lo tuvimos prácticamente desde el inicio de mi era; fue el arquero titular de la selección peruana, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, y luego jugó todos los partidos", empezó diciendo el 'Tigre'.

"Es un arquero de una enorme experiencia, con una gran capacidad, de los mejores arqueros que he tenido en mi carrera como entrenador, aparte de ser un profesional con todas sus letras y una gran persona", añadió el entrenador de 67 años, quien actualmente no está dirigiendo a ningún equipo.

Ricardo Gareca con Pedro Gallese en la selección peruana.

Ricardo Gareca celebró que Pedro Gallese decidiera unirse al plantel de un club importante como Deportivo Cali para la próxima temporada de la Liga BetPlay de Colombia, ya que el exguardameta de Alianza Lima también era voceado para tapar en Universitario y otros equipos del continente.

"Realmente me pone muy contento que vaya a un club grande como Deportivo Cali y le deseo el mayor de los éxitos en su estadía en una ciudad como Cali que se pasa espectacular", expresó Gareca.