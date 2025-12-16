- Hoy:
¿El elegido? Selección peruana tiene en la mira a DT campeón para reemplazar a Barreto
¡Bombazo! La selección peruana puede contar con un entrenador de talla internacional para lograr la clasificación al próximo Mundial.
La selección peruana no pudo clasificar al Mundial 2026 en la última fecha doble de las Eliminatorias en su visita a Uruguay, cerrando así una de las campañas más complicadas. Tras ello, Manuel Barreto tomó el cargo de entrenador de Óscar Ibáñez de manera interina, por lo que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya trabaja en la elección del nuevo técnico.
En ese contexto, los nombres de los posibles reemplazos para que se ponga el buzo de la Bicolor comenzaron a sonar, entre ellos el de un destacado estratega que tuvo un paso importante por un club europeo. Además de conseguir el título en América, lo que ha generado expectativa.
Selección peruana y un nuevo inicio enfocados en las próximas Eliminatorias
“Hay una posibilidad de un portugués para que sea DT de la selección peruana, Renato Paiva”, reveló el exfutbolista Alfonso 'Puchungo' Yáñez durante la reciente edición de PBO Campeonísimo. En esa línea, el periodista Gustavo Peralta complementó que el entrenador ha dirigido a Benfica, León, Bahía, Toluca y Fortaleza. Además de haber salido campeón de la Serie A de Ecuador con Independiente del Valle.
Renato Paiva entró en la órbita de la selección peruana
De ser el elegido, la Blanquirroja contará con un nuevo técnico extranjero con el que luchará por lograr la clasificación a la próxima Copa del Mundo, además de la Copa América. Con un plantel renovado, en el que figuran jóvenes y experimentados jugadores, el estratega que asuma este reto tendrá que encontrar el once ideal.
