Prensa boliviana impacta con llamativo calificativo a la convocatoria de Perú: "Una..."

Este domingo, la selección peruana afrontará un nuevo amistoso de carácter internacional ante Bolivia en Chincha. Por tal motivo, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) hizo oficial a los futbolistas convocados. Como era de esperarse hay grandes novedades y ausencias; bajo ese escenario, desde el cuadro rival se pronunciaron.

Prensa boliviana calificó la convocatoria de la selección peruana

Uno de los medios bolivianos que reaccionó a la reciente nómina de la 'Blanquirroja' es Red Uno. Mediante su sitio web, sorprendieron al señalar que la lista que lidera el técnico argentino Gerardo Ameli es totalmente atípica. A su vez, se refirieron a la presencia de un solo referente de la 'Bicolor'.

"El arquero Pedro Gallese encabeza una convocatoria inédita de Perú para enfrentar a Bolivia", titularon el artículo. De otro lado, también evidenciaron su sorpresa en vista que en su mayoría de los citados militan en el campeonato nacional.

Prensa boliviana y su reacción tras convocatoria de la selección peruana/Foto: Red Uno

"El portero Pedro Gallese es el jugador más experimentado que convocó Perú para el partido amistoso que disputará el próximo domingo contra Bolivia, en el que presentará un equipo conformado en su mayoría por futbolistas del torneo local", agregaron.

De la misma manera, Red Uno destacó a futbolistas como Gustavo Dulanto, Jorge Murrugarra, Gianfranco Chávez, Matías Succar y Rodrigo Vilca, con reciente paso en la Liga 1 2025.

Perú vs Bolivia: fecha y hora del partido amistoso

Según la programación oficial, el choque entre la selección peruana y Bolivia, quedó pactado para jugarse este domingo 21 de diciembre desde las 15:30 horas locales en territorio nacional. El lugar elegido es el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.