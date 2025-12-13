La buena noticia que dio Jeriel de Santis a Juan Reynoso tras fichar por Melgar

La noticia del día, sin duda alguna, es el regreso de Jeriel De Santis a la Liga 1. El ex Alianza Lima es nuevo refuerzo de Melgar y se mudará a Arequipa para disputar la temporada 2026. Es un delantero que en su momento fue muy criticado, pero este 2025 destacó y llamó la atención de un DT como Juan Reynoso. Ahora parece que viene por su revancha.

Lo que va a aprovechar muy bien el comando técnico de Melgar es que el delantero no ocupará plaza de extranjero. ¿Por qué? pues tiene el DNI y la nacionalidad Peruana. Su mamá es compatriota. Ante las críticas, se supo que Juan Reynoso le gusta potenciar delanteros. Ya lo hizo con Santiago Ormeño, cuando coincidieron en Puebla de México.

“Es comprensible que haya dudas. Lo que nos respalda son los hechos. Esta es una contratación solicitada por mí. He investigado no solo en Venezuela, sino también aquí, y he recibido las mejores referencias. Sé que el fútbol es presente, que es lo que más me interesa”, señaló el 'Cabezón' en conferencia de prensa. No se sorprendan si termina siendo goleador.

Los números de Jeriel De Santis en 2025

El delantero de 23 años cerró la temporada anotando 13 goles con Caracas FC, hasta pudo gritar gol en la Copa Sudamericana. Se sabe que en Alianza Lima no lo pueden ni ver, pues realmente no dio la talla. Ahora con Juan Reynoso, DT que lo pidió, buscará ser uno de los delanteros protagonistas de la Liga 1.

¿Jeriel De Santis a la Selección Peruana?

Al tener la doble nacionalidad y contar con DNI peruano, no solo no ocupará plaza de extranjero, sino que puede ser una opción para la Selección Peruana. De hecho, su nombre estuvo como opción para Manuel Barreto. Finalmente, no se concretó y se optó por jugadores como Adrián Ugarriza. Si destaca con Melgar, no cabe duda de que buscarán su convocatoria.