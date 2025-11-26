¿A qué hora juega y dónde ver Chivas vs Cruz Azul por la Liga MX?

Todo listo para ser partícipes de un tremendo compromiso entre Chivas vs Cruz Azul por la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Akron. La 'Máquina Cementera' busca dar la sorpresa con un triunfo de visita. Repasa la hora y dónde ver la transmisión.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Champions League tras disputarse la fecha 5

¿Cuándo juega Chivas vs Cruz Azul?

Según la programación oficial, Chivas vs Cruz Azul se verán las caras este jueves 27 de noviembre por la Liguilla del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 en el Estadio Akron.

Chivas vs Cruz Azul jugarán por la Liga MX

¿A qué hora juega Chivas vs Cruz Azul?

Las escuadras de Chivas vs Cruz Azul serán protagonistas de una gran contienda futbolística por la Liga MX 2025 a partir de las 21:07 horas locales de Perú o las 20:07 horas de México. A continuación, repasa la guía de horarios en los demás países.

México: 20:07 horas

Perú: 21:07 horas

Ecuador: 21:07 horas

Colombia: 21:07 horas

Bolivia: 22:07 horas

Venezuela: 22:07 horas

Brasil: 23:07 horas

Chile: 23:07 horas

Argentina: 23:07 horas

Paraguay: 23:07 horas

Uruguay: 23:07 horas

¿Dónde ver Chivas vs Cruz Azul?

La transmisión del choque que afrontarán Chivas vs Cruz Azul EN DIRECTO por la Liguilla del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 llegará a tus pantallas vía UNIVERSO, Amazon Prime Video y ViX para territorio mexicano.

México: ViX, Amazon Prime Video

Internacional: Bet365

Estados Unidos: UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, TUDN.com, TUDN App, ViX, TUDN USA, UNIVERSO.

Antesala del partido Chivas vs Cruz Azul por la Liga MX

Chivas promete sostener un partido totalmente interesante por la Liguilla de la Liga MX 2025 ante Cruz Azul. El 'Rebaño' viene de vencer 4-2 a Monterrey por el torneo regular mexicano, y ahora se perfila para ser un duro rival para la 'Máquina Cementera'.

Chivas enfrentará a Cruz Azul tras ganar a Monterrey

De otro lado, Cruz Azul hizo lo propio y consiguió una valiosa victoria 3-2 sobre Pumas UNAM, resultado que lo motiva para buscar un triunfo en calidad de visitante. Además, el plantel está más que motivado luego de destacar dentro de los primeros lugares de la tabla de posiciones.