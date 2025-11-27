Flamengo vs Palmeiras: bajas confirmadas y jugadores lesionados para final de la Libertadores

Flamengo vs Palmeiras se encontrarán nuevamente en una final. Los equipos brasileños definirán al campeón de la Libertadores en un único partido que se jugará en Lima. La rivalidad entre estas dos escuadras será seguida por el mundo entero y por un momento se trasladará a Perú.

La final de la Copa Libertadores 2025 ha generado una gran expectativa, por lo que resulta importante conocer quiénes son los jugadores que no podrán estar disponibles para recibir el llamado del comando técnico. Ambos equipos llegan con bajas considerables que podrían marcar la diferencia en el desarrollo del encuentro.

Las bajas confirmadas de Palmeiras vs Flamengo

Al ser un partido tan trascendental, el comando técnico espera contar con la disponibilidad de todo el plantel; sin embargo, para la final de la Copa Libertadores 2025 no será así. Se informó que tanto Flamengo como Palmeiras no podrán contar con ciertos futbolistas para tenerlos en cuenta dentro de los 90 minutos o tiempo extra.

Por parte del Palmeiras, las bajas confirmadas son de Lucas Evangeslista por una lesión muscular de los isquiotibiales, Weverton y Paulinho por una lesión a la pierna. Ambos futbolistas no serán considerados por el DT Abel Ferreira, que busca conseguir un nuevo título.

La situación para el Flamengo es completamente diferente y además de confirmarse la lesión de Pedro Guilherme tras haberse realizado a unas últimas pruebas, también se debe tener en cuenta las bajas de Allan, Leonardo Ortíz, Gonzalo Plata y Matías Viña, jugador inactivo. A pesar de ello, el 'Mengao' cuenta con una plantilla llena de estrellas, por lo que las ausencias no interferirán en su objetivo de coronarse en Lima.

Flamengo vs Palmeiras definirán al campeón de la Libertadores.

¿A qué hora es el partido de Palmeiras vs Flamengo?