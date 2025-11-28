- Hoy:
América vs. Monterrey: horario y dónde ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX
América vs. Monterrey chocan este sábado por la vuelta de los cuartos de final de la liguilla Liga MX. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
América vs. Monterrey se enfrentan este sábado 29 de noviembre, desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, en un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
América vs. Monterrey: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga MX de México y deseas sintonizar el duelo entre América vs. Monterrey, por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 17:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 19:00 horas
- Argentina: 20:00 horas
- Brasil: 20:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
- España: 24:00 horas
¿Dónde ver América vs. Monterrey EN VIVO?
- México: Canal 5-Televisa, TUDN y VIX Premium
- Estados Unidos: TUDN USA, Univisión y VIX Premium
- Centroamérica: TUDN y VIX Premium
- Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium
Antesala del partido América vs. Monterrey por la liguilla Liga MX
El pasado miércoles, Monterrey consiguió un importante triunfo sobre el América y que lo acerca a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los dirigidos por el técnico Domènec Torrent hicieron respetar la casa y derrotaron por 2-0 a unas 'Águilas' que ahora tendrán que remar contra la corriente.
"Tácticamente hicimos lo que queríamos hacer y el marcador pudo haber sido más abultado", dijo el estratega español de los 'Rayados'. Sin embargo, el entrenador rival opinó lo contrario tras la derrota. "Tengo la sensación de que el partido fue muy equilibrado, el 0-0 o el 1-1 hubiera sido un resultado más justo", sentenció André Jardine.
