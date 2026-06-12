Solano dio rotundo comentario por la no convocatoria de Tapia a la selección peruana: "Es..."

Nolberto Solano no se quedó callado tras los amistosos de la selección peruana frente a Haití y España. El exjugador de la Bicolor y actual entrenador de Pakistán analizó el momento que atraviesa el equipo nacional y lanzó una reflexión directa sobre la ausencia de Renato Tapia en las convocatorias de Mano Menezes.

Nolberto Solano dio rotundo comentario sobre Mano Menezes tras la no convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana

Para Solano, resulta llamativo que un futbolista con tanta experiencia internacional no esté siendo considerado en este proceso. El exvolante recordó la importancia que tiene contar con referentes consolidados cuando se intenta construir un equipo competitivo.

"Es algo muy evidente que si yo como entrenador tengo un jugador con más de 90 partidos en la selección, la experiencia de Renato llama mucho la atención", señaló durante una entrevista en el programa 'Nada Que No Sepa'.

El histórico integrante de la generación mundialista de 2018 también aprovechó para destacar el ambiente de trabajo que existía durante el ciclo de Ricardo Gareca. Según explicó, uno de los factores del éxito de aquella etapa fue la armonía entre cuerpo técnico, dirigentes y futbolistas.

"Ricardo siempre decía que era bueno trabajar en un ambiente donde todos se apoyan y hay tranquilidad. Hoy pareciera que esa armonía se rompió", comentó Solano, dejando entrever que el contexto actual de la selección es muy diferente al de años anteriores.

Además, Nolberto Solano insistió en que Perú no puede darse el lujo de prescindir de jugadores de jerarquía sin una explicación clara. A su entender, Renato Tapia sigue siendo un elemento valioso por su recorrido internacional y liderazgo dentro del campo.

"Renato llama la atención a cualquiera, porque uno dice: no nos sobran jugadores. Pero bueno, es un tema que seguramente en algún momento se tendrá que aclarar", agregó.

Pese a sus cuestionamientos, Solano reconoció que la responsabilidad final recae en Mano Menezes, quien continúa evaluando opciones de cara al futuro. Eso sí, advirtió que cuando lleguen los partidos oficiales de Eliminatorias, la selección necesitará a sus mejores elementos disponibles.

Los próximos amistosos de la selección peruana

Mientras tanto, la Federación Peruana de Fútbol ya trabaja en la organización de nuevos amistosos internacionales. Entre las posibilidades que se manejan figuran enfrentamientos ante Canadá, Estados Unidos y México, las tres selecciones anfitrionas del reciente Mundial 2026.